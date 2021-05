Con actos protocolares, un cuadrangular y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, inició en Portuguesa la Academia de Fútbol Menor Materiales Acarigua FC, teniendo como sede el Centro Social Italo de Araure.

En la Academia se estarán atendiendo niños de todas las edades y para los torneos de la FVF participarán desde la categoría Sub13 hasta la Sub19, femenino y en un futuro buscan ocupar un puesto en la Tercera División.

En conversaciones con su presidente y fundador Yohander Valera, nos dijo que esta Academia busca unir al fútbol en la región, convertir al atleta en un profesional y darle así el valor que se merece a esta disciplina.

«De verdad estoy contento porque estamos iniciando un nuevo proyecto deportivo que buscará consolidar el fútbol en el estado y se que lo lograremos, queremos formar no solo deportistas también ciudadanos, personas de bien que no solo sepan jugar futbol y para eso reuní a los mejores en la materia, profesionales en diferentes áreas que junto con el aporte del sector productivo del estado, lograremos grandes metas» afirmó Valera.

Los interesados en inscribir a los más pequeños del hogar en esta prestigiosa Academia, deberán dirigirse al Centro Social Italo de Araure en horas de la mañana después de la temporada de Semana Santa o visitar la cuenta instagram @Academiamafc, ahí se le estará suministrando mayor información.

Arrancó la Academia de Futbol Materiales Acarigua FC was last modified: by

Temas relacionados:

En : Deportes