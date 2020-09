El Sóftbol, Origen, historia y fundamentos de este deporte

El Sóftbol, Origen, historia y fundamentos.

Esta se originó de la forma más peculiar posible, basándose principalmente en las reglas del béisbol al principio, en el año 1887, en la ciudad de Chicago. El surgimiento de la idea, fue de forma espontánea, durante un partido entre amigos, uno de los chicos le tiró a otro un guante de boxeo, y éste se lo devolvió golpeándolo con el palo de una escoba. Otra persona, llamado George Hacock, tuvo la idea de jugar elbéisbol bajo techo; hicieron dos equipos, dibujó el plato, de home, ató el guante como si fuese una bola y empezaron a jugar, lo apodaron “béisbol bajo techo”.

Durante el invierno se difundió mucho, y en primavera se practicó tanto en sitios cubiertos como al exterior. También apareció en 1895, en Miniápolis, un juego parecido al que se jugaba en Chicago. Louis Robert intentó adaptar el reglamento del béisbol dentro del cuartel de bomberos, donde trabajaba, para pasar el rato libre. En 1900, se había hecho tan popular este deporte en Minneapolis, que se formó la primera liga de Softbol de los Estados Unidos. Se hizo popular en todo el país, se crearon asociaciones, y en 1933 se le dio el nombre definitivo de Softbol y las reglas que hoy rigen este deporte.

Su poca complejidad de juego, han convertido a este deporte, en un juego muy emocionante, practicado por más de 20 millones de hombres, mujeres, niños y niñas en todo el mundo. El organismo rector de este deporte es la Federación Internacional de Sóftbol, la cual celebra un campeonato mundial cada año en varias categorías.

Dato: Fue un deporte olímpico desde Atlanta 1996 hasta Pekín 2008.

Hay dos versiones del juego; Lanzamiento rápido y lanzamiento lento. En la primera, la bola es lanzada en Línea recta al bateador, con tanta velocidad como sea posible. Las bolas lanzadas viajarán a una velocidad mayor a 100Km/h, en el mejor de los niveles. En el lanzamiento lento, la bola es lanzada al bateador en arco y viaja lentamente – tal como el nombre lo dice.

Jugadores y sustitutos

Un equipo está formado por 9 jugadores de campo a los cuales se les asigna un número para entrar al campo en el siguiente orden:

1. Pitcher: es el encargado de pichar la bola tratando de impedir que el bateador la conecte. En conjunción con el catcher, decide qué lanzamiento hacer para que el bateador no conecte. Además participa en cobertura de bunt y asiste a 1ª y 3ª.

2. Catcher: se ubica detrás del plato (o home plate) para recibir los envíos del pitcher. Además se encarga de eliminar a los corredores que intentan avanzar (robar) una base y de enviarseñales al resto del equipo sobre las jugadas a ejecutar.

3. 1° base: Es el encargado de vigilar, obviamente, la 1a base; recibe los lanzamientos de los jugadores y asiste al pitcher cuando hay un batazo rodado. También realiza cobertura de bunt, robos demorados.

4. 2° base: Cuida la 2a base, cuando un batazo sale entre la 1a y la 2a base, él es el encargado de atraparlo y lanzarlo a la 1a base para completar el out. También realiza cobertura de bunt, cobertura de robo, y doble jugada, relevos.

5. 3° base: Cuida la tercera colchoneta. Es el encargado de impedir que un batazo se cuele por la línea que delimita el campo por el extremo izquierdo. Tiene como función además cobertura debunt.

6. Short stop: Juega entre la 2a y la 3a base y su función es impedir que los batazos que van por ese sector se cuelen al jardín izquierdo. Le realiza la cobertura a 2ª y 3ª base. Ayuda a mantener a todos en juego, líder del diamante; realiza también cobertura de bunt, participa en doble jugada y es el que más la vacila.

7. Jardinero izquierdo: Se encarga de impedir que los batazos elevados por ese sector caigan en terreno bueno. También tiene como función fildear todas las pelotas ya sea de aire o rolin por su zona correspondiente.

8. Jardinero central: Es el encargado de impedir que los batazos elevados por ese sector caigan en terreno bueno. También tiene como función fildear todas las pelotas ya sea de aire o rolin por su zona correspondiente.

9. Jardinero derecho: Su función es impedir que los batazos elevados por ese sector caigan en terreno bueno. También tiene como función fildear todas las pelotas ya sea de aire o rolin por su zona correspondiente.

Equipamiento

Bola: La bola es probablemente la pieza mas importante usada dentro de un equipo de softbol, pero no como lo establece el nombre, la bola no es suave. La bola es redonda con una circunferencia de 30.2 cm. (12 pulgadas) y un peso de 166.5g (6 oz). Tiene una cobertura óptica amarilla con puntadas rojas, para hacerla fácilmente visible por el bateador.

El bate: El bate es probablemente la pieza más divertida del equipo, porque todos quieren golpear la bola con él. Usualmente, los bates son hechos con un alto grado de grafito, carbón, magnesio, cerámica o alguna combinación sólida. No puede ser más largo de 34 pulgadas (86.4cm) y el peso no puede ser mayor a 38 oz. (1.077 gm).

Guante: Un guante es usado por cada jugador en posición defensiva. Son hechos en cuero y tiene un bolsillo o red en el área entre el pulgar y el primer dedo que permite que la bola sea atrapada.

Cátcher: El equipo del receptor es solo usado por él y es para protegerlo de bolas lanzadas o bateadas, YA QUE las bolas lanzadas pueden tener una velocidad cercana a 112 km por hora (70 millas/hora).

Casco: Un casco de bateo es usado por el bateador y todos los corredores de bases para protegerse de cualquier golpe de bolas, que pueden ser igualmente tiradas o pobremente lanzadas.

