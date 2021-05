Así ayuda el agua de mar a todo tu cuerpo. Inhalándola, bañándonos en ella o incluso bebiéndola en una cantidad moderada podemos obtener una mejoría en nuestra sensación de bienestar. De hecho, así podría afectar positivamente a varias partes de nuestro cuerpo:

Lavar nuestro cuerpo en este agua, con esta composición rica en nutrientes, es especialmente recomendable en pacientes que padecen algunas enfermedades cutáneas como la psoriasis. Además, produce un efecto antibiótico sobre las heridas y pequeños cortes que suelen producirse tanto dentro como fuera de la playa, por lo que es ideal para avanzar en el proceso de cicatrización Sistema respiratorio. El agua de mar favorece la eliminación de toxinas de nuestros pulmones, facilita el drenaje de la mucosidad y el buen funcionamiento de las mucosas del tracto respiratorio. Además, contrarresta los efectos tan negativos de la polución ambiental sobre esta parte de nuestro cuerpo, manteniendo las mucosas activas y el sistema inmunitario preparado. No debemos olvidar que no sólo podemos beneficiarnos de ella si vivimos en el litoral, ya que existen preparados de agua de mar que podemos usar en nuestra propia casa para aliviar síntomas del catarro, como la congestión nasal, pero también para practicar lavados nasales que nos ayuden a tener los conductos respiratorios en óptimas condiciones.

El agua de mar favorece la eliminación de toxinas de nuestros pulmones, facilita el drenaje de la mucosidad y el buen funcionamiento de las mucosas del tracto respiratorio. Además, contrarresta los efectos tan negativos de la polución ambiental sobre esta parte de nuestro cuerpo, manteniendo las mucosas activas y el sistema inmunitario preparado. No debemos olvidar que no sólo podemos beneficiarnos de ella si vivimos en el litoral, ya que existen preparados de agua de mar que podemos usar en nuestra propia casa para aliviar síntomas del catarro, como la congestión nasal, pero también para practicar lavados nasales que nos ayuden a tener los conductos respiratorios en óptimas condiciones. Músculos y articulaciones. El Yodo que contiene el agua de mar es muy útil para relajar los músculos y recuperarnos de ciertas lesiones. En el caso de que estemos hablando de enfermedades crónicas de las articulaciones, puede convertirse además en una de las mejores aliadas, ya que darnos un baño o un tranquilo paseo con los pies mojados en el mar puede reducir considerablemente nuestra sensación de dolor articular.

El magnesio que contiene el agua de mar provoca relajación en aquellas personas que la inhalan. Es por ello, que es muy recomendable en casos de estrés, depresión o ansiedad. De hecho dar un paseo a la orilla del mar es una de las terapias más recomendadas para las personas que sufren alguno de estos trastornos. Sistema renal. Beber ciertas dosis de agua de mar puede ayudar a regenerar células dañadas (como por ejemplo en el caso de cirrosis) y ayudar al correcto funcionamiento de nuestro hígado y riñones. De hecho, en el caso de personas con insuficiencia renal, se les suele recomendar esta ingesta para así reducir síntomas como los vómitos o problemas a la hora de orinar.Dmedicina

