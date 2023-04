Banco que ofrece créditos personales a inmigrantes en Holanda .¿Eres un inmigrante que busca un crédito en Holanda?

Si es así, puede que te interese saber qué bancos ofrecen este servicio y qué requisitos debes cumplir.

En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre los créditos a inmigrantes en Holanda.

Los créditos a inmigrantes son préstamos que algunos bancos conceden a personas que no tienen la nacionalidad holandesa, pero que residen legalmente en el país.

Estos créditos pueden servir para financiar diversos fines, como comprar una vivienda, un coche, pagar estudios o cubrir gastos imprevistos.

Sin embargo, no todos los bancos ofrecen este tipo de créditos, y los que lo hacen suelen exigir una serie de condiciones para garantizar la devolución del dinero. Algunas de estas condiciones son:

Tener un permiso de residencia válido y un documento de identidad en vigor.

Tener una cuenta bancaria en Holanda y un historial crediticio positivo.

Tener unos ingresos regulares y suficientes para pagar las cuotas del crédito.

Tener un avalista o una garantía que respalde el crédito en caso de impago.

Algunos de los bancos que dan créditos a inmigrantes en Holanda son:

ABN AMRO:

Es uno de los bancos más grandes y populares de Holanda. Ofrece créditos personales de hasta 75.000 euros con un plazo máximo de 10 años y un tipo de interés fijo o variable según el perfil del cliente. Para solicitar un crédito con ABN AMRO se necesita tener una cuenta corriente con el banco, un permiso de residencia válido y unos ingresos mínimos de 1.500 euros al mes.

ING:

Es otro de los bancos más conocidos y con mayor presencia en Holanda. Ofrece créditos personales de hasta 60.000 euros con un plazo máximo de 10 años y un tipo de interés fijo. Para solicitar un crédito con ING se necesita tener una cuenta naranja con el banco, un permiso de residencia válido y unos ingresos mínimos de 1.700 euros al mes.

Rabobank:

Es el banco cooperativo más grande de Holanda y tiene una amplia red de oficinas y cajeros automáticos. Ofrece créditos personales de hasta 50.000 euros con un plazo máximo de 10 años y un tipo de interés fijo o variable según el perfil del cliente. Para solicitar un crédito con Rabobank se necesita tener una cuenta corriente con el banco, un permiso de residencia válido y unos ingresos mínimos de 1.500 euros al mes.

Estos son solo algunos ejemplos de bancos que dan créditos a inmigrantes en Holanda, pero puede haber otros que también lo hagan o que tengan condiciones diferentes. Por eso, es importante comparar las opciones disponibles y elegir la que mejor se adapte a las necesidades y posibilidades de cada uno.

Esperamos que este artículo te haya sido útil para conocer más sobre los créditos a inmigrantes en Holanda. Si tienes alguna duda o consulta, no dudes en contactarnos o dejarnos un comentario.

Banco que ofrece créditos personales a inmigrantes en Holanda was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: