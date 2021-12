Belankazar anuncia el “Christmas Celebration” fashion show

El evento se enmarca en la celebración de su 32 Aniversario y tendrá lugar en el Boleíta Outlet Center los días 17 y 18 de diciembre…

Belankazar Model Agency anuncia la celebración de su aniversario número 32, una temporada especial que resaltará el estilo, la moda, y la tendencia nacional, como premisas de las especializaciones profesionales que han manifestado a lo largo de su experiencia.

Hernán Pereira (Director General) y Alexander Vásquez (Director Ejecutivo) se encuentran afinando los detalles de este Fashion Show contemplado para los días 17 y 18 de diciembre en el Boleíta Outlet Center de Caracas.

Allí veintidós diseñadores de moda venezolanos se harán presentes para mostrar lo nuevo y más reciente de sus colecciones. Junto a ellos algunos de los modelos más destacados de la agencia se lucirán en el escenario con este colectivo; mientras que el toque musical estará a cargo de Daddy Raidan, Brayan GT, Davo Music, Yo Soy Knela, y Jean Vielma.

En dicho espectáculo estarán presentes las firmas de: Gaby Sport, Yetsiluz Nazareth, Yessica Ugas, Karina D´ Camila, Kedin Díaz, Alejandra Vásquez y Michelle Matos, Karla Azuaje, Barby Fashion, Ávila Exclusive, Galex, Cesar Torrealba, Yeyson Rivero, Diego Ortiz, Valerio Bijoux, God Store, Koneko Design, Gabriel Guevara, IMITA, Gaby Orsini, Pedro Piñero, Katherine Rosales, Esther Ríos, Yenifer Gómez, y Creaciones C.R.K.

¿Qué significan 32 años de experiencia presentando lo mejor de la moda en Venezuela?

Treinta y dos años se dicen fácil, pero cuando observamos todo lo que hemos logrado a lo largo de este camino ese conteo se traduce en satisfacción. Nos llena de orgullo seguir firmes en esta industria formando a nuevos artistas, dándole oportunidades de crecimiento y exposición a nóveles diseñadores, y haciendo trabajos de entretenimiento de este tipo para el sano disfrute del venezolano.

Belankazar Model Agency cuenta con dos sedes de formación académica y producción de eventos especiales ubicadas en los sectores de Boleíta y Sábana Grande, en Caracas. Sus directivos no descartan la idea de abrir una próxima sede para este 2022, y es que dado el éxito de sus proyectos y presentaciones, se han permitido apostar aún más por el país.

El “Christmas Celebration” aprovechará el encuentro para recaudar juguetes que serán donados a las fundaciones Liderazgo por Venezuela y Niños con alas de fe, quienes luego tendrán el firme compromiso de entregarlos a comunidades vulnerables del territorio nacional en esta temporada decembrina.

Para más información, pueden seguir las cuentas de Instagram: @belankazar / Jefe de prensa: Jheisson Rodríguez (@jheirod)

Belankazar anuncia el “Christmas Celebration” fashion show was last modified: by

En: Outfits de Moda