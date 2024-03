Operativo “Buona Pasqua”: un dulce gesto de unión y alegría

Por segundo año consecutivo, la Pascua se llena de sabor y solidaridad con la iniciativa “Buona Pasqua”. Esta noble acción está organizada por el Consejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE) y auspiciada por la Embajada de Italia.

En la iniciativa también participan el Consulado General de Italia en Venezuela y los COMITES de Caracas, Oriente y Occidente, quienes buscan llevar un mensaje de esperanza y cariño a las familias italianas más vulnerables en Venezuela.

El operativo consiste en la distribución de un dulce tradicional de Pascua, una pasta italiana y una passata de tomate que se entregará a los asistidos del Consulado de Italia, la Misión Católica Italiana San Carlos Scalabrinianos, la Fundación Nuestra Señora de Pompei, la Asociación Regional Siciliana (ARS) y el Comité Italiano de Asistencia (COMITAS). La iniciativa se llevará a cabo para la Circunscripción de Caracas el sábado 16 de marzo, en las instalaciones del colegio Nuestra Señora de Pompei, ubicado en la Urbanización Alta Florida de la ciudad capital, desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Posteriormente, a partir del 18 de marzo, se iniciará la distribución a lo largo de todo el territorio nacional para los asistidos de la Circunscripción de Oriente y Occidente, contando con la colaboración de los COMITES, los Vicenconsulados, así como los Centros Italianos Venezolanos.

La acción de buena voluntad promovida por la empresa privada es un ejemplo de compromiso social y responsabilidad. Su invaluable patrocinio hace posible este gesto, llevando alegría y un toque de dulzura a los hogares que más lo necesitan. Este acto no es solo un obsequio; es un símbolo de unión y fraternidad. En estas fechas tan especiales, la comunidad italiana se une para recordar la importancia de la familia, la solidaridad y el compartir.

En esta época de celebración, «Buona Pasqua» nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de esta festividad. Más allá de los huevos de chocolate y las tradiciones arraigadas, representa un momento para celebrar la vida, cultivar la esperanza y demostrar amor hacia nuestros semejantes. Un mensaje que cobra especial relevancia, donde la unión y la solidaridad son más necesarias que nunca.

Para más información, pueden seguir las cuentas en Instagram @cgievenezuela, @comitescaracas, @comites_oriente_po y @comites_mcbo.

Operativo “Buona Pasqua”: un dulce gesto de unión y alegría was last modified: by