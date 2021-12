La Guía 2021 Ambasciata d´Italia Caracas

ganó premio a la excelencia

en el Concurso Latinoamericano de Productos Gráficos La producción editorial fue galardonada en la categoría Guías especializadas, durante una gala celebrada en Bogotá en la que se distinguieron productos gráficos con calidad integral de diferentes países de la región. Este texto bilingüe (Italiano-Español), de mediano formato, reúne 384 páginas a todo color impresas en papel glasé, con información de utilidad para la comunidad italiana en Venezuela Caracas.- La Guía 2021 Ambasciata d´Italia in Caracas obtuvo el primer lugar en su categoría en la 26° edición del Concurso Latinoamericano de Productos Gráficos Theobaldo de Nigris, uno de los premios más importantes de las artes gráficas latinoamericanas. Este exitoso producto editorial fue desarrollado por la misión diplomática italiana en Venezuela, en colaboración con la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana (Cavenit) e impresa por Editorial Arte. La Gala de Premiación se llevó a cabo el pasado jueves 18 de noviembre en Bogotá, Colombia. En esta edición el jurado estuvo integrado por ocho miembros de diferentes países latinoamericanos, de experiencia comprobada y reconocida capacidad técnica, que otorgaron reconocimientos en 28 categorías, adjudicando el galardón Prensa de Gutenberg 2020-2021 a Editorial Arte por la «Guía 2021 Ambasciata d’Italia in Caracas». La producción editorial fue galardonada en la categoría Guías especializadas, que reconoce las mejores “publicaciones de referencia con información suficiente, ordenada alfabéticamente que permita localizar personas, organizaciones y lugares agregando datos (como dirección, teléfono, fax, entre otros) impresos en uno o más colores, en papel, con o sin procesos especiales”, señalan las reglas de la competencia. El Concurso Latinoamericano de Productos Gráficos es un certamen de la Confederación Latinoamericana de la Industria Gráfica (Conlatingraf), que desde 1.993 tiene el propósito de distinguir y premiar la calidad integral del producto gráfico, así como estimular la competitividad entre los países de la región, elevando sus estándares de calidad. Colombia fue el país anfitrión de la edición 2021, con la organización, promoción y realización de Conlatingraf, con la colaboración de Andigraf. UN PRODUCTO ÍTALO-VENEZOLANO La Guía 2021 Ambasciata d´Italia in Caracas es una de las novedades más recientes de la industria editorial en el país, su bautizo y presentación a la prensa se llevó a cabo el pasado mes de octubre. Este texto ítalo-venezolano, de mediano formato, se publicó en Venezuela por primera vez este año y se concibió para brindar información indispensable para la comunidad italiana, a los italianos -cada vez más numerosos- que visitan el territorio nacional y a los ciudadanos que tengan la necesidad de recurrir a la red diplomático-consular italiana en el país. Los editores se esmeraron en crear una publicación bilingüe y de lujo, elaborada con materiales de primera calidad, con empastado plastificado en color naranja fosforescente donde se encuentran anilladas un total de 384 páginas a todo color impresas en papel glasé. El color de la Guía fue cuidadosamente seleccionado para que los usuarios “no la pierdan nunca de vista”. La publicación recopila un total de 531 imágenes, 498 números de teléfonos, 490 direcciones web, 342 direcciones, 204 empresas, 68 servicios consulares, 40 teléfonos de emergencia y 31 tablas y gráficos, todo dispuesto para facilitar la consulta y proporcionar respuestas claras y sencillas a preguntas frecuentes. El embajador de Italia en Venezuela, Placido Vigo, ha reiterado que la Guida es un producto de altísima calidad: “En mi carrera he publicado 68 libros y he encontrado en Editorial Arte, de Venezuela, la excelencia. Agradezco a su director general, al coordinador, así como a todos los colaboradores de esta gran imprenta por recibir este prestigioso reconocimiento internacional, nada menos que durante una crisis sanitaria global”. El proyecto editorial de la “Guía 2021” se desarrolló precisamente por iniciativa de Placido Vigo, quien ha editado con éxito guías similares en misiones diplomáticas en Buenos Aires (2006), Panamá (2008-2010) y Bolivia (2015). En Venezuela el libro ha sido posible por la colaboración de la Cavenit, ente que se encarga de la distribución del texto en sus oficinas en distintas ciudades del territorio nacional. UN PREMIO A LA EXCELENCIA El gerente general de Editorial Arte, Julio César Gómez, admitió que este galardón del Concurso Theobaldo de Nigris es un premio a la excelencia que les enorgullece “porque la competencia es de alto nivel, hay jurados de muchos países, los productos pueden ser descalificados por detalles ínfimos, ya que anualmente concursan más de 500 obras y pasar el primer descarte es una odisea”. Gómez explicó que la “Guía 2021” tiene muchos méritos y que una de los hitos más complejos alcanzados por esta publicación es haber logrado imprimir pequeñas banderas de ambos países (en la contraportada) y el emblema de Italia en la portada, sobre un fondo fluorescente anaranjado. “Registrar eso es de maestros”, aseguró. La franja blanca de la bandera italiana es la “cúspide de ese trabajo, es donde el jurado se dio cuenta del cuidado que tuvimos en las áreas de preprensa e impresión”, añadió. Otro mérito que tiene la producción -dijo Julio César Gómez- son detalles como el acabado de la portada con repujados en alto relieve con barniz focalizado. “Yo sé que la guía ganó sobrada porque fue un producto retador”, reconoció. Además, detalló que algunas páginas internas tienen fondos que “pasaron a una quinta tinta” y “no dejamos ningún espacio al azar” durante la impresión. Gómez destacó la calidad del diseño de la Guía, que el jurado del certamen también toma en cuenta al momento de la selección. Este año envié al concurso “seis muestras de todo lo que imprimimos entre 2020 y 2021, de las cuales solo dos producciones clasificaron y sé que hay una que debió estar muy cerca (de clasificar). Las otras tres muestras entiendo que no hayan ganado, pero con la Guía iba a la fija. Tenía todas mis esperanzas puestas en ella. De verdad, ha sido muy emocionante ver que fue acertado”, expresó el impresor. Con 65 años de trayectoria, Editorial Arte, ha participado en las 26 ediciones del Concurso Theobaldo de Nigris, donde ha obtenido un total de siete estatuillas. No obstante, esta emblemática empresa de artes gráficas de Venezuela acumula más de 100 premios nacionales e internacionales. Editorial Arte “es reconocida como una institución más que como una imprenta” y se ha convertido en una “escuela” para otras empresas del ramo, afirma Julio César Gómez, quien también destacó el compromiso y visión de Marcos Siervo Sabarsky, director de la empresa, que a pesar de los tiempos difíciles que atraviesa la industria gráfica ha mantenido su compromiso para elevar la calidad del trabajo que hacen e invertir para estar a la vanguardia entre los mejores talleres de impresión del mundo. La «Guía 2021 Ambasciata d´Italia Caracas” se puede consultar también en formato digital en el sitio https://guidaitalia.info /. Para más detalles sobre esta producción editorial y las actividades de la Embajada de Italia en Venezuela se puede visitar el sitio web www.ambcaracas.esteri.it, así como seguir las cuentas de Twitter @ItalyinVEN y el canal de YouTube Ambasciata d’Italia Caracas.

