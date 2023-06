Guida Italia regresa este 2023 actualizada y con más información para la comunidad ítalo-venezolana.

El formato y los contenidos del texto están diseñados para que sea fácil de consultar y los lectores puedan ubicar rápidamente datos de interés. Para la ocasión, los editores han repetido una fórmula ganadora: información de calidad y de primera mano, edición de lujo, empastado plastificado y papel glasé, con la impresión de la Editorial Arte.

Caracas.– La Guida Italia 2023 (Guía Italia 2023) ya está disponible en sus versiones impresas y digital. La segunda edición de esta herramienta, regresa renovada a la escena editorial y con más información para facilitar las consultas de los lectores, ofrecer respuestas claras y sencillas a las preguntas frecuentes de la comunidad italiana en Venezuela, a los italianos que visitan el país y a ciudadanos que requieren información de la red diplomático-consular del país europeo en el territorio nacional.

Disponible en italiano y español, la Guía ha sido editada por la Embajada de Italia en Venezuela, el Consulado General de Italia en Venezuela, el Instituto Italiano de Cultura de Caracas (IIC), la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana (CAVENIT), el Consejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE), el Comité de los Italianos en el Exterior (COMITES) y la Italian Trade Agency (ITA).

En sus palabras de introducción de la nueva edición, el Jefe de la Misión Diplomática Italiana en Venezuela, Placido Vigo, señala que “la presentación general se ha mantenido idéntica a la del volumen anterior, publicado en junio de 2021”, por lo tanto, los lectores encontrarán “todas las noticias, ahora actualizadas, siempre por orden alfabético, sobre Italia y Venezuela, sobre los servicios consulares, sobre nuestras empresas y las normas para `hacer negocios´, sobre nuestra actividad y la de las instituciones del Sistema Paese, de una gran comunidad presente en todo el territorio; no pueden faltar nuestras empresas, las venezolanas que operan con productos italianos, así como los formularios oficiales a descargar para presentar la solicitud de servicios consulares”.

El volumen reúne un total de 500 números telefónicos, 393 direcciones de correo electrónico, 317 direcciones web, 243 empresas italianas, 632 imágenes, 412 páginas, 34 gráficos y tablas. Además, contiene todas las planillas para trámites en las sedes consulares ubicadas en Caracas y Maracaibo.

FÁCIL LECTURA

El formato y los contenidos de la Guida Italia 2023 están diseñados para que sea fácil de consultar y los lectores puedan ubicar rápidamente información de interés.

Las primeras páginas recogen información sobre el Gobierno italiano, la Embajada, la red consular, la oficina ICE, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y la SACE SIMEST. En las siguientes secciones, identificadas por diferentes colores, la información se organiza por orden alfabético.

Asimismo, se destacan datos claves como horarios, costos de los servicios, notas, teléfonos, direcciones de correo electrónico o de sitios web, documentos necesarios para los distintos servicios, etcétera.

“Nuestro objetivo es `abrir puertas´, en un espíritu de transparencia, mediante una comunicación más cercana a los usuarios que necesitan orientarse, sin perder tiempo y sin hacer colas, entre los numerosos servicios que ofrece la red diplomático-consular”, aclaran los editores en la presentación.

APUESTA GANADORA

Para esta ocasión, los editores han repetido una fórmula ganadora: información de calidad y de primera mano, edición de lujo, empastado plastificado y papel glasé, con la impresión de la Editorial Arte.

A diferencia de la Guía Italia 2021 y de otras ediciones similares publicadas en países como Argentina, Bolivia y Panamá, la nueva publicación se caracteriza por lucir en su portada y contraportada un color azul institucional, a excepción de una esquina en tono naranja fluorescente, que destaca el primer premio en su categoría que ganó el libro en el Concurso de Productos Gráficos Theobaldo de Nigris, uno de los más importantes de la región.

Sin haber sido presentada formalmente, la producción editorial se perfila como un nuevo éxito. Ha sido descargada más de 2.000 veces en su sitio web https://guidaitalia.info/, debido a que en el programa de mano del exitoso Concierto en conmemoración de los 77 años de la República Italiana, celebrado el pasado 2 de junio, se incluyó un código QR que le permitió a los asistentes descargar la versión digital del texto, sin ningún costo.

Para mayor información, también se puede visitar el sitio web www.guidaitalia.info, www.ambcaracas.esteri.it y conectarse con las cuentas de Twitter @ItalyinVEN y de YouTube @AmbasciatadItaliaCaracas.

