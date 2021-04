Calendario de Premier League de Inglaterra para el 12, 16, 17 y 18 de Abril de 2021

Lunes, 12 De Abril

West Bromwich Albion v Southampton 1:00 PM

Brighton & Hove Albion v Everton 3:15 PM

Viernes, 16 De Abril

Everton v Tottenham Hotspur 3:00 PM

Sábado, 17 De Abril

Newcastle United v West Ham United 7:30 AM

Wolverhampton Wanderers v Sheffield United 10:00 AM

Southampton v Crystal Palace Post. St. Mary’s Stadium

Domingo, 18 De Abril

Arsenal v Fulham 8:30 AM

Manchester United v Burnley 11:00 AM

