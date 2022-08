Quedaron definidos los Grupos de la UEFA Champions League 2022-2023

Los 32 equipos que disputarán la UEFA Champions League 2022-2023 ya conocen a sus rivales luego que se llevara a cabo el sorteo de la fase de grupos en Estambul, Turquía, ciudad donde también se jugará la final en el Estadio Olímpico Atatürk.

Grupo A: Ajax, Liverpool, Napoli y Rangers.

Grupo B: Porto, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen y Brujas.

Grupo C: Bayern Munich, Barcelona, Inter y Viktoria Plzen.

Grupo D: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting de Portugal y Olympique de Marsella.

Grupo E: Milan, Chelsea, Salzburgo y Dinamo Zagreb.

Grupo F: Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic.

Grupo G: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund y Copenhague.

Grupo H: PSG, Juventus, Benfica y Maccabi Haifa.