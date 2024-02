Canciller ruso Serguéi Lavrov llegó a Venezuela

Este martes, en el palacio presidencial de Miraflores, Nicolás Maduro recibió al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien visitó Caracas, como parte de una gira latinoamericana que lo llevó a Cuba y finalizará el jueves en Brasil.

El jefe de la diplomacia rusa llegó a la sede del Poder Ejecutivo para una reunión privada, luego de sostener reuniones con su par Yván Gil y con la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez.

El encuentro con el líder oficialista fue la última parada prevista de Lavrov en el país, un encuentro del que no trascendieron detalles y al que asistieron otras figuras rusas en el país caribeño, la esposa de Maduro, la congresista Cilia Flores, y el embajador.

La conversación duró unos 45 minutos y terminó con Maduro despidiéndose de Lavrov a las puertas del palacio, con un apretón de manos ante la prensa y sin declaraciones de ningún funcionario.

Esta visita se produjo antes de que Maduro visitara nuevamente Rusia, cuya invitación fue confirmada por el Kremlin en el segundo semestre del año pasado y pospuesta por razones desconocidas.

Por su parte, Rusia afirmó que el «necesario» viaje del líder oficialista, que visitó por última vez el país euroasiático en septiembre de 2019, se encuentra en etapa de preparación, aunque «no tiene una fecha concreta».

Horas antes, el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia calificó «la política de Estados Unidos y sus satélites», incluida la imposición de sanciones económicas internacionales a Caracas y Moscú, como «bárbara» y la calificó de «flagrante violación del derecho internacional».

Después de su viaje en abril de 2023, Lavrov regresó a este país sudamericano, donde un busto del poeta ruso Alexander Pushkin adornó su visita y donde se firmó un memorando de entendimiento sobre la cooperación contra la coerción unilateral.

Acciones entre Venezuela y Rusia que las autoridades no han reportado.

El ministro ruso abandonará Sudamérica el jueves, tras participar en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Río de Janeiro.

Venezuela y Rusia, que firmaron 16 acuerdos en octubre pasado, mantienen estrechos vínculos en áreas como el petróleo, el turismo y la cooperación militar, con un comercio que aumentó un 70% a 94 millones de dólares la, en los primeros siete meses de 2023.