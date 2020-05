Ingredientes del Chutney de verduras 1 Kg. de tomates verdes, sin piel y a tiras pequeñas.

1 cebolla pelada y picada.

1 pimiento verde o rojo, sin piel y a tiras pequeñas.

1 mango verde, a laminitas.

100 g. de uvas pasas .

1 cucharadita de coriandro (cilantro) fresco bien picadito.

2 vasos de vinagre.

250 g. de azúcar.

1 cucharadita de pimienta de cayena (o negra).

1 cucharadita de comino.

1 ají picante o ají dulce.

1 cucharadita de mostaza en grano.

Una pizca de sal.

Elaboración del Chutney de verduras En una cazuela ponemos el vinagre, el azúcar y la sal.

Cuando hierva añadiremos los tomates, cebollas, el mango y los pimientos junto con las pasas. Debe de hervir, a fuego muy lento, sobre una hora y hemos de ir removiendo a fin de que no se pegue. Añadiremos las especias cuando nos falten unos 20 minutos para terminar. La receta de Chutney de verduras ya está lista cuando nos queda bien espesita (sin líquido) Si observáramos que nos hemos pasado de liquido siempre se puede espesar con un poco más de azúcar.

Dejamos enfriar el Chutney y ya está listo para comer. Nuestro consejo Las recetas indias o hindús suelen ser demasiado fuertes para la mayoría de los occidentales ya que no estamos acostumbrados a tantas especias o a tomar tanto picante. Un buen consejo para esta receta de Chutney de verduras sería utilizar la primera vez la mitad de la cantidad recomendada de especias. Una idea para que la receta del Chutney de verduras no sea tan fuerte es hacer una infusión de las especias (hervirlas con un vaso de agua durante 1 minuto y que reposen tapadas durante 5 minutos), colar la infusión y añadir esa agua a la cocción de las verduras o frutas.

En cuanto a la cantidad de azúcar en general hay que tener en cuenta que las recetas indias o hindús de Chutney suelen poner casi el doble. Podéis probar a aumentar la cantidad de azúcar en caso de que os guste que tenga un punto más agridulce o si queremos que quede un poco más espeso.

Una vez preparado el Chutney la verdad es que aguanta muchos días (el vinagre y el azúcar hacen de conservantes naturales) pero si queremos que nos aguante muchos meses lo ideal es ponerlos al “Baño María” (ponemos el frasco en una cazuela con agua hasta la mitad del frasco, y lo hacemos hervir a fuego lento unos 40 minutos. Apagamos el fuego y dejamos que se enfríe en la misma cazuela para que no explote. Ya tenemos nuestra conserva de Chutney de verduras)

