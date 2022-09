Artículos que no pueden faltar en tu maleta para ir a la playa

Estar tan cerca de las vacaciones y más si se trata de las de verano. Son muchísimas las personas que optan por un viaje a la playa, para pasar estos días fuera de la ciudad y aunque lo importante no es la maleta sino el disfrute, acá nosotros creemos en ir de punta en blanco a todos lados, eso sí, sin mucho esfuerzo y buena actitud.

Ante todo, lo que debemos hacer es elegir un bolso de viaje aparte de la maleta. Este bolso podría contener ítems de primera necesidad durante el traslado, pero a la hora de ir a la playa podríamos utilizarlo para llevar nuestras cosas en él. No escojamos una cartera o un bolso muy elegante con broches metálicos, el sol y la sal de playa lo dañarán rápidamente, selecciona uno de tela o esterilla, que sea cómodo y fácil de llevar.

Los lentes de sol son indispensables a la hora de ir a la playa, no sólo para lucir trendy, sino por su funcionalidad. Recuerda que los lentes se encargan de proteger una de las áreas más sensibles que tenemos: la vista. Si sí, sé que no es un secreto lo que digo, pero muchas veces pensamos más en el modelo y estilo de los lentes que en su protección UV.

Estamos en la playa y allí la vida es más sabrosa, pero también calurosa, así que recordemos llevar con nosotros: pañuelos, cintas o headbands que protejan nuestro cuero cabelludo. Aparte, le darán un plus a cualquier look tropical y nos estarán cuidando del implacable sol.

No puede faltar en tu bolso de playa la protección, es lo más importante a la hora de decidir tomar sol. Uno para el cuerpo, otro para el rostro y claro está, para los labios. Podrías pensar que es un gasto excesivo o tal vez innecesario, pero tu piel realmente lo agradecerá. Protégete al tomar sol y luego hidrátate.

Complementos para darle vida a tus días en la playa. Como lo dije antes con los bolsos, utilizar complementos metálicos en condiciones de playa sólo logrará que se dañen con el sol, el calor y la sal. Por eso es mejor recurrir a las telas y los materiales de pajilla, con piedras naturales. También puedes acompañar tu look playero con un sombrero, este no sólo te hará lucir genial sino que también protegerá tu rostro. Olvídate de los zapatos altos y entrégate a las sandalias planas.