Cinesa presentó el documental “Samuel Darío Maldonado, un río por explorar”

Caracas, junio 2022.- «Samuel Darío Maldonado, un río por explorar» es el título más reciente del documental de Cinesa Soluciones Audiovisuales para la Colección Cine Archivo, una película biográfica que resume la vida y aporte de Samuel Darío Maldonado (1870-1925), médico cirujano tachirense, nacido en Ureña, dedicado a la antropología, al servicio público y la sanidad del país en los albores del siglo XX, además de un destacado escritor, periodista y político.

Trasnocho Cultural fue el escenario para el estreno de esta película biográfica que rescata la vida de un ser excepcional. Viajero incansable y funcionario en la lucha contra la fiebre amarilla y otras enfermedades endemo-epidémicas, considerado uno de los pioneros en sistematizar campañas sanitarias como parte de las políticas de salud pública en todo el país.

Con la asesoría del Archivo Histórico de la Familia Maldonado y apoyándose en testimonios de especialistas y académicos, de la talla de Inés Quintero, Miguel Ángel de Lima, Juan Maldonado Blaubach, Leonardo Carvajal, entre otros; y con una exhaustiva recopilación de archivos fotográficos y audiovisuales que incluye imágenes inéditas, bajo la asesoría biográfica de Natalia Díaz y fotográfica de Vasco Szinetar. La película es dirigida por Óscar Lucien y Andrés Crema bajo la asesoría cinematográfica y documental de Carlos Oteyza.

Más de 5.000 registros digitalizados conforman el Archivo histórico de la Familia Maldonado, entre manuscritos, documentos legales, planos, fotografías y una biblioteca con más de 700 volúmenes, vinculados con temas como la ganadería, la agricultura, la agroindustria, el derecho, la historia, la antropología y el arte.

Samuel Darío Maldonado fue un hombre de su tiempo que no escapó de las contradicciones: un funcionario gomecista que ve venir la democracia, pero también un hacendado que disfruta escribir poesía al tiempo que denuncia con valentía la explotación del caucho y el daño ecológico que produce su comercialización.

En la literatura incursiona con «Antología General de Venezuela» y «Paisajes». Su libro más conocido, “Tierra Nuestra” (1921), es considerado pionero en la literatura de la selva. Fue director y fundador de los periódicos El Alacrán en Trujillo (1890) y Mérida (1891) y colaborador en las páginas de importantes diarios en los inicios del siglo XX.

La presentación estuvo a cargo de familiares y herederos de este personaje histórico acompañados por un nutrido grupo de empresarios, catedráticos, ganaderos y amigos, donde asistieron más de 250 personas. Marcos Maldonado, nieto de Samuel Darío Maldonado, en sus palabras de apertura expresó «el acto de hoy es el compromiso de mi familia por resguardar la obra de un venezolano ejemplar. Fue el patriarca que nos dejó un activo muy importante el Hato El Frío. Luego mi padre Iván Darío Maldonado lo llevó a ser una referencia mundial en la conservación de la fauna animal y en el desarrollo de la ganadería en nuestro país»

Por su parte su bisnieta, Dharla Maldonado, directora del Archivo de la familia, manifestó «nuestra familia ya agrupa a seis generaciones y está expandida en varios continentes, siempre nos une el amor por nuestro legado, el cual nos prepara para la vida, nos fortalece y también nos muestra el camino a recorrer».

El DVD del documental está disponible para la venta en las principales librerías de Caracas.

