COLIFLOR ASADA CON CREMA DE AGUACATES

La coliflor blanca, una de los tipos de coliflor, tiene un alto contenido en agua y es recomendable en dietas de control de peso. Es una gran fuente de vitamina C, fibra, ácido fólico, magnesio, potasio y calcio, y también cuenta con propiedades antioxidantes que ayudan a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Es diurética, por lo que es buena en casos de retención de líquidos ya que favorece la eliminación del exceso de líquidos, resultando también beneficiosa en casos de hipertensión. El aguacate tiene grasas mono saturadas beneficiosas para la salud. Disfrute este plato de coliflor con aguacates.

Ingredientes:

Para el Dip de aguacate: 2 aguacates maduros

1-2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva o aceite vegetal

2 cucharadas de agua (más si fuera necesario)

Un puñado de cilantro

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de comino

2 ajíes dulces o picantes de acuerdo al gusto

El jugo de un limón Para las verduras asadas: 2 cabezas de coliflor cortado en ramitos

1 taza de garbanzos, enjuagados y escurridos

1-2 cucharaditas de ají en polvo

1-2 cucharadas de gran marsala ( opcional)

1/2 cucharadita de pimienta Cayena ( si le gusta el sabor picante)

Aceite

Sal y pimienta al gusto

8 panes pitas integrales pequeñas ( pan árabe)

Yogur griego para adornar

Instrucciones. Verduras: Precaliente el horno a 425 grados Fahrenheit | 220 grados centígrados. Seque la coliflor y los garbanzos con papel toalla o un paño limpio de cocina. Póngalos sobre una bandeja engrasada para hornear grande. Rocíe con aceite de oliva y espolvoree con las especias.. Ase por 15-20 minutos, remueva y continúe por otros 15-20 minutos. La coliflor y los garbanzos deben estar dorados y los garbanzos semi crujientes. Dip de aguacate: Mientras que las verduras se asan, prepare en un procesador de alimentos, el puré con los ingredientes del dip de aguacate. Ponga a un lado. Presentación: Extienda cada pan pita con una cucharada de dip de aguacate y cubra con los vegetales asados. Espolvoree más sal, pimienta, cilantro y una cucharada de yogur griego.