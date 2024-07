¿Cómo combatir el estreñimiento?: Cuando el baño es un cuarto de torturas

De vez en cuando algunas personas sufren de estreñimiento y no saben cómo librarse de esta gran molestia, o simplemente no se dan cuenta de que están padeciendo esta enfermedad intestinal. El estreñimiento es una condición que consiste en la falta de movimiento regular de los intestinos, lo que produce una defecación infrecuente o con esfuerzo, generalmente de heces escasas y duras.

La frecuencia defecatoria normal varía entre personas, desde un par de veces al día hasta tres veces a la semana. Puede considerarse un trastorno según altere o no la calidad de vida, y se debe tratar a tiempo o puede producir otras alteraciones, como por ejemplo, el cáncer de colon.

Algunos hábitos y estilos de vida que pueden causar el estreñimiento son: cambiar su dieta, ejercicio o hábitos de viaje normales; no hacer caso al impulso de tener una evacuación intestinal; sentir mucho estrés; comer una dieta con bajo contenido de fibra; no beber suficientes líquidos; tomar complejos vitamínicos de calcio o hierro; tomar medicamentos tales como analgésicos con codeína, diuréticos (píldoras para orinar), medicamentos para la depresión y algunos antiácidos.

Para entender bien las causas del estreñimiento es importante saber cómo funciona el intestino grueso. El intestino grueso elimina la mayor parte de agua de las heces y la convierte en un desecho sólido. Luego hace pasar las heces a través del recto y el ano como una evacuación intestinal. El estreñimiento ocurre cuando las heces pasan por el intestino grueso de una manera muy lenta, cuando las heces permanecen mucho tiempo en el intestino grueso, el intestino elimina demasiada agua y las heces se vuelven muy duras y secas.

El esfuerzo que se tiene que hacer para desalojar las heces aumenta la presión sobre las paredes del intestino y no permite la circulación normal de la sangre en la parte inferior del cuerpo, lo que trae como consecuencias la dilatación de las venas y la formación de várices en las extremidades inferiores o bien problemas de hemorroides, fisura anal, prolapso anal, divertículos, úlcera estercolar, colon catártico, impactación fecal, colitis isquémica, vólvulo colónico, perforación colónica, incontinencia fecal, retención urinaria, entre otros problemas .

Pero esta irritación del intestino se puede solucionar, ya que es tan simple que se puede acudir a remedios caseros, tales como: frotarse el vientre con aceite de oliva en movimientos circulares, siguiendo las manecillas del reloj; tomar todos los días un par de cucharadas de pulpa de aguacate mezclado con miel; ingerir un vaso de agua tibia justo al levantarse y seguidamente tomar un desayuno a base de fruta fresca, cereales integrales y lácteos, preferentemente desnatados. Para estimular aún más los movimientos del intestino, se recomienda luego caminar un poco por casa; también se puede sustituir pan blanco por el integral, comer ciruelas pasas en la mañana, las cuales deben ser puestas en un vaso de agua en la noche anterior para que se diluyera el azúcar y realizar ejercicios regulares.

Mantenga una alimentación balanceada, mejore los hábitos de comida al establecer horarios y realice una hidratación correcta. Además, el aumento en el consumo de fibra y la realización de actividad física son factores claves para ayudar a disminuir los problemas de estreñimiento.

Si con estos tips y consejos naturales persisten las molestias, y el estreñimiento se presenta con cólicos abdominales e incapacidad para evacuar las heces o los gases, deberá acudir inmediatamente al médico, no tome laxantes sin que haya sido recetado por el doctor.

Marialejandra P./Pasante

