Como evitar ser estafado al Comprar un Apartamento usado

Como comprar un apartamento usado y no ser estafado.

Adquirir un apartamento usado es muy frecuente cuando los mercados no tienen mucha oferta de proyectos inmobiliarios nuevos.

Hay muchos factores a favor en una operación de adquisición de un inmueble usado, eso lo analizaremos en otra oportunidad, ya que en este artículo vamos a conversar sobre como evitar ser estafado por agentes inmobiliarios.

Las ofertas de inmuebles en la actualidad.

Con el boom primero de La Internet y recientemente de las redes sociales, las ofertas inmobiliarias son efervescentes en casi todo el mundo, ya que muchas personas tanto fuera como dentro de su país deciden emigrar y ofrecen sus propiedades para alquiler o venta según sea el caso.

La recomendación entonces para empezar, tratar a través de inmobiliarias tanto para vender como para comprar pero antes ello debemos tener ciertas precauciones.

Luego de contactar a una inmobiliaria a través de su oferta en internet, obviamente debemos tratar que sean empresas reconocidas aunque nuevamente indicamos tener cautela y mantenerse firme, ya que el comprador siempre es quién tiene el poder, la razón y la decisión final de comprar o no.

¿Qué debemos tener en cuenta al tratar con un agente inmobiliario?

Al contactar con una empresa inmobiliaria, no trataremos directamente con el o los dueños del inmueble, trataremos con un agente inmobiliario designado por ellos para filtrar a los posibles compradores (desde su punto de vista).

Pero, como decíamos previamente, el comprador es quién tiene el poder y más aun en la actualidad que todos los mercados se inclinan a ser mercados de compradores, que no es más que un exceso de oferta(vendedores) y baja de precios por ausencia de demanda(compradores).

Tips para para evitar ser estafado al comprar un apartamento usado.

Antes de la visita.

Por lo general los anuncios en internet siempre van a intentar resaltar lo mejor posible un inmueble para que la venta salga, ya que obviamente los agentes inmobiliarios no cobran si no venden.

Hemos visto como las fotos de los anuncios en internet muy poco coinciden con la de los inmuebles cuando el comprador los visita en realidad, por lo que en la visita enfócate en constatar que lo que anuncian sea lo que en realidad vas a obtener o como dicen en Norteamérica: What Your See is What You Get que se traduce cómo: Lo que tu ves es lo que tu obtienes.

Si puedes, imprime el anuncio del inmueble que te interesa visitar porque es la primera prueba que debes cotejar para evitar publicidades engañosas.

Solicita una visita al inmueble, no solo una visita guiada donde se muestra solo lo que ellos q lo que ellos quieren, una visita con tranquilidad y tiempo que te permita ver lo suficiente el apartamento.

Durante la Visita.

Los agentes inmobiliarios por lo general van a intentar llamarte la atención a las cosas bonitas pero en la realidad las letras pequeñas del contrato se traducen en lo que llamamos «vicios ocultos», que son problemas que aparecen al comenzar a habitar el apartamento.

Pregunta si la junta de condominio está en funciones y activa, cuál fue su última reunión y cada cuanto tiempo se reúnen, además de su estado de balance además de si existe morosidad, porcentaje de morosidad y rango de morosidad, es decir, cuanto tiempo tarda el condominio en cobrar una deuda a un propietario o copropietario y como afecta eso el presupuesto mensual de gastos.

Verifique si el edificio tiene pozo de agua y sistema de purificación aun si no está presente en la publicación.

Verifique si el edificio tiene planta eléctrica de emergencia para situaciones de apagones.

Verifique si el edificio cuenta con personal de seguridad y sistema de monitoreo por cámaras.

Está muy atento a las huellas de filtraciones en las paredes y techo del apartamento.

Constata el funcionamiento de los aires acondicionados sea tipo split o mini split, y otros electrodomésticos que se ofrezcan con el apartamento.

Constata el funcionamiento del ascensor del edificio y pide la información de cuando fue el último mantenimiento mayor y menor, además si tiene un técnico disponible para revisiones y mantenimiento de emergencia.

Si es posible entrevistate con alguien de la junta de condominio el mismo día de la visita pero en ausencia del agente inmobiliario, sucede que en algunas ocasiones los agentes ofrecen apartamentos e inflan las amenidades y cosas adicionales, por ejemplo, hemos visto casos en los que aparecen fotos de plantas eléctricas y dicen ser para todo el edificio en areas externas y para todos los apartamentos y resulta que al mudarse el comprador, la planta eléctrica era solo de unos propietarios. En otro caso hemos visto agentes inmobiliarios que ofrecen edificios con gimnasios comunitarios y resulta que los aparatos de entrenamiento como multi-fuerza, pesas, etc.. pertenecen de forma priva a propietarios que se han agrupado para comprarlos y no necesariamente quieran compartir su espacio deportivo,adicionalmente a ello muchas veces los condominios no se hacen cargo de las areas comunes y los propietarios se agrupan para hacerlo ellos mismos creando organizándose en grupos que se encargan de la limpieza, el ornato y la dotación de areas comunes, salones de fiesta y gimnasios lo que no involucra que un nuevo propietario este incluido salvo que el vendedor esté dentro de dicho grupo y que el grupo lo acepte.

Solicita el plano del apartamento y del edificio, verifica donde es tu puesto o puestos de estacionamiento, hemos visto como en algunas ocasiones propietarios invaden los puestos de estacionamiento de otros de sus vecinos hasta con construcciones ilegales, mucho ojo con eso.

Pregunta cual es la frecuencia de la dotación del servicio de agua residencia y si existe pozo, que muestren el análisis químico y biológico del agua, así mismo prueba el agua del pozo según sea el caso, hemos visto como en muchos edificios el agua es salubre y esto es muy grave ya que las tuberías pueden estar comprometidas y si no sabes desde cuando están dejando pasar esa agua al sistema de tuberías no puedes tener ni idea de futuras filtraciones además del daño que puede representar eso a tu salud.

Trata de subir a la azotea y verifica el estado del manto impermeabilizante, además solicita información de la última reparación del mismo, aun cuando los edificios son recientes las constructoras olvidan muchos detalles de acabados.

Cuando los condominios no están bien organizados los propietarios se agrupan y rescatan áreas comunes como salones de fiesta que destinan para hacer ejercicio dotándolos ellos mismos de los aparatos estos grupos por lo general son cerrados y no necesariamente dejan entrar a un nuevo propietario.

