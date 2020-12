¿Cómo realizar publicidad online eficiente sin gastar de más?

En tiempos de exceso de imágenes e información, lograr que los usuarios vean y conozcan tu marca no es nada sencillo. Es allí cuando pensar una estrategia de publicidad online resulta importante tanto para emprendimientos que dan sus primeros pasos como para aquellas marcas que quieren dar el salto de calidad para cumplir sus objetivos. A continuación, algunas alternativas que deberías tener en cuenta.

No hay que ser un usuario experto en internet para darse cuenta de la cantidad de anuncios que invaden nuestras pantallas todos los días. Así como vivimos en un contexto de sobreabundancia de información y de imágenes, los anuncios en línea también pueden producir saturación. Basta con hacerse la siguiente pregunta: ¿cuántos de todos los anuncios que viste hasta llegar a esta nota realmente fueron efectivos? El porcentaje, seguramente, sea muy bajo. Si bien es cada vez más sencillo pautar en la web, hacerlo de manera eficaz requiere un poco más de tiempo y detalle.

Para ello, es importante pensar que existe una gran variedad de alternativas para realizar campañas y que cada una tiene sus propias características. Resulta interesante, en esa misma dirección, darse cuenta que las diez empresas más valiosas del mundo priorizan diferentes alternativas de publicidad online de acuerdo a sus objetivos e intereses, algo que deberíamos pensar nosotros también antes de invertir un presupuesto. Por este motivo, compartimos algunas variantes para que consideres:

1 – Campañas en Youtube

A la hora de realizar una serie de Youtube Ads hay que tener en cuenta algunas cuestiones: los videos suelen ser más persuasivos que los banners o flyers, por lo que eso es una gran ventaja, más si se tiene en cuenta que los costos de realizar un video son cada vez más bajos. Incluso, existen herramientas y apps que permiten hacerlos gratis. Además, Youtube es una plataforma que recibe cientos de millones de visitas al día, por lo que ahí hay un gran público a tener en cuenta. La contracara de ello es que la competencia allí es mucho más grande, a la vez que tu video debe ser original y destacarse para que el usuario no lo omita. Después de todo, su interés estaba en ver otro contenido.

2 – Campañas en Google

Este tipo de publicidad en línea no es de las más conocidas pero sí es de las más eficientes. Lograr que tu empresa aparezca en los primeros resultados gracias a Google Ads puede ser un gran empujón cuando das tus primeros pasos. Sin necesidad de involucrar un equipo creativo para ello, puedes potenciar tus energías en los resultados, al mismo tiempo que medir estadísticas resulta más sencillo y eficaz. Si bien aquí tendrás más competencia, tiene menos demanda que Youtube y las redes sociales.

3 – Email marketing

Otra alternativa que no suele ser tenida en cuenta, pero que logra muy buenos resultados. Menos saturada que los sitios masivos en la web, permite un trato más directo y cálido con tu base de datos y potenciales clientes. El sentir que recibes un mail personalizado genera más empatía que un banner genérico en medio de un sitio web lleno de estímulos visuales. Además, no deberás competir por su atención, y es mucho menos invasivo que un Pop up, por ejemplo. Ahora bien, en el lado de las desventajas, este tipo de campañas suelen confundirse con el spam o, peor aún, con las estafas en línea, por lo que es necesario hacer un trabajo preciso y detallado.

Como habrás podido ver, estas tres alternativas no son de las más populares pero sí pueden ser de las más eficientes, ya que evitas las zonas más congestionadas como las redes sociales y portales de noticias. Haz la prueba y destácate de tu competencia.

