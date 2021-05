El consumo de Internet por celular en Brasil es mayoritariamente femenino, Infografía

BUENOS AIRES, 17 de mayo de 2021 – Una infografía de 5G Americas, asociación sectorial de los principales proveedores de servicios y fabricantes del sector de las telecomunicaciones, ofrece una visión general de la cuestión de género en el mercado brasileño de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), enfocada en el consumo de Internet móvil por celular, el mercado laboral del sector y los cargos ocupados.

Brasil está compuesto por un 51 por ciento de mujeres, de un total de 108,2 millones de habitantes. Sin embargo, solo el 43 por ciento de la población tiene empleo. En el caso del sector TIC, esta cifra es aún menor, solo el 37 por ciento de los puestos de trabajo en las empresas del sector son ocupados por mujeres.

Frente a este panorama, el vicepresidente de 5G Americas para América Latina y el Caribe, José Otero, consideró que, para acercarnos a una sociedad más equitativa a nivel social y económico, es necesario impulsar iniciativas que aumenten la presencia de las mujeres en el mercado laboral. “Creemos que al promover la inclusión de esta y otras minorías en el mercado laboral de las TIC, estamos trabajando para que el sector refleje la realidad de la sociedad brasileña, que está compuesta mayoritariamente por mujeres”.

Un dato positivo es que el consumo de Internet por celular es mayor entre las mujeres (63 por ciento). Asimismo, los estudios también reflejan que las mujeres buscan más información en la red sobre productos y servicios orientados a la salud, en comparación con los hombres (54 por ciento), y que realizan más consultas específicas sobre este tema en Internet (51 por ciento).

