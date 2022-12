Consejos para comer bien y no engordar estas navidades.

Un año más llegan las navidades, fechas en las que las comidas y cenas rodeados de amigos y familiares se multiplican, provocando que nuestro peso aumente al ingerir alimentos alejados por completo de lo que es una dieta saludable. Así, es habitual engordar entre dos y cuatro kilos durante todas las fiestas. Tener un estilo de vida saludable y una alimentación equilibrada, potenciando la dieta mediterránea y evitando los excesos, es imprescindible para estar el día 7 de enero en el mismo peso con el que empezaste las fiestas. Si eres uno de los escépticos que considera que no engordar es misión imposible, la ‘health coach’ nos descubre las claves que debes poner en práctica: 1. Medir las porciones El aspecto visual es muy importante por lo que, para reducir la cantidad de comida, aconseja “utilizar platos pequeños y comenzar por la ensalada o alguna verdura”. 2. No a la dieta previa Aunque mucha gente piensa que es mejor bajar de peso para tener un margen durante las navidades, la ‘health coach’ opina que estos cambios “no son buenos ya que pueden afectar al metabolismo y dejar marcas en la piel como las estrías”. En este sentido, lo ideal para mantener tu peso es comer con medida y aumentar el ejercicio con el fin de quemar las calorías extra que se consumen. 3. Deporte durante el año Debes hacer ejercicio durante todo el año y no solo durante el periodo navideño, ya que es la regularidad lo que trae más beneficios, en opinión de esta experta en nutrición, para tonificar músculos, fortalecer huesos, mejorar el humor y el sueño, acelerar el metabolismo y quemar grasa. “La hora depende del estilo de vida de las personas, pero lo mejor es ser constante, 30 minutos diarios, aunque sea salir a caminar”. 4. Alimentación saludable Las comidas y cenas con amigos y familiares durante la Navidad se asocian a excesos culinarios. Sin embargo, señala que es posible seguir una dieta equilibrada durante estas fechas por lo que recomienda “alimentos ricos en fibra, con alta densidad de nutrientes y pocas calorías”. Así, algunos de los alimentos más saludables son los productos integrales, las verduras y las comidas al horno. Cuando no hay una cena especial, sugiere “poner más atención en los alimentos altos en fibra y zumos o batidos verdes”. 5. Reducir el alcohol Limitar la ingesta de bebidas alcohólicas durante las fiestas navideñas es primordial para no aumentar de peso. La ‘health coach’ aconseja “tomar un vaso de agua entre cada copa”, pero sobre todo apunta a que hay que tener precaución “para no beberse todas las calorías”. 6. Cuidado con los postres Larrazábal advierte que los postres contienen “altas cantidades de azúcar refinado y grasas saturadas como la mantequilla”, pero su recomendación es que “hay que cuidarse en todos los sentidos, comiendo de todo con moderación”. 7. Importancia del descanso Dormir unas ocho horas diarias es fundamental para que “se activen mecanismos que regulan el apetito y la sensación de saciedad”. Por último, recalca que “si te desvelas es probable que tengas más hambre y antojos de cosas no tan sanas”. ¿Te parece tarea difícil cumplir todos estos requisitos? ¡Es hora de poner en marcha un ritmo de vida saludable en el que la alimentación equilibrada, el ejercicio y el descanso sean los grandes protagonistas! NDP