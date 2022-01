Cotización del Precio del dólar para hoy 14/01/2022.

El mercado cambiario en Venezuela está definido por las llamadas mesas de cambio que obedecen a directrices del banco central, quienes disponen que los bancos pueden hacer operaciones de menudeo de divisas con sus clientes, el promedio de dichas operaciones de compra/venta en el día arroja un promedio en cada banco, todos los promedios de los bancos con operaciones cambiarias en Venezuela son ponderados y eso arroja un promedio general.

El precio de la cotización del dólar oficial en Venezuela lo mostramos cada día en nuestra tabla principal que podemos ver accediendo desde aquí.

El precio promedio del dólar y las mesas de Cambio

El precio promedio del dólar desde que el Banco Central de Venezuela derogó la ley que prohibía las operaciones en divisas y la publicación de las cotizaciones, propuso varios métodos por medio de los cuales los ciudadanos y las empresas podrían acceder a las transacciones con las monedas extranjeras, la más recientes son las mesas de cambio, que funcionan a través de las instituciones bancarias, los usuarios ofrecen y demandan divisas y el resultante del promedio ponderado de todas las operaciones al final del día es el monto de apertura de referencia para el día siguiente.

Fecha del Indicador Banco Compra Venta BBVA Provincial 4,6341 4,6701 Banco Plaza 4,6282 4,6299 Banco Nacional de Crédito BNC 4,6122 4,5539 Bancamiga 4,5851 4,6394 Banco Mercantil 4,6527 4,6997 Otras Instituciones 4,6646 4,6755 Banco Nacional de Crédito BNC 4,5983 4,6579 Banesco 4,6338 4,6557 Banco Mercantil 4,6560 4,6852 Bancamiga 4,6150 4,6530 Banplus 4,5640 4,6424 Otras Instituciones 4,6224 4,6567 Banesco 4,6550 4,6399 Bancamiga 4,6193 4,6465 Banco Nacional de Crédito BNC 4,5808 4,6300 Banco Mercantil 4,6542 4,7274 BBVA Provincial 4,5960 4,6468 Otras Instituciones 4,6159 4,6902

De acuerdo al BCV el tipo de cambio publicado es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

LOS FINES DE SEMANA y DÍAS FERIADOS LA COTIZACIÓN DEL BCV NO TIENE OPERACIONES.

Nota: Las operaciones con divisas en Venezuela se deben realizar tomando cómo referencia el dólar oficial presentando por el Banco Central de Venezuela. Los datos aquí presentada se muestra solo a manera informativa y comparativa de las tasas de cambio, no guardamos relación alguna con la fuentes citadas.

