Cronograma de Pago de Pensión del IVSS Diciembre 2022 Archivo

Cronograma de Pago de Pensión del IVSS Noviembre 2022 Archivo

Esta es la tabla de archivo para el mes de Diciembre de 2022.

ACTUALIZACIÓN 29/11/2022, 10.58 am

Pendientes para cualquier actualización sobre el tercer mes de aguinaldos y pensión de Diciembre.

Faltan alrededor de 22 días para el pago de la pensión de Diciembre 2022 (Enero 2023 que se paga en Diciembre) .

Seguimos sin información sobre el pago de Aguinaldos para quienes cobran por Amor Mayor

ACTUALIZACIÓN 02/12/2022, 9.20 am

Entramos en un nuevo ciclo de actualizaciones diarias sobre el pago de pensiones, aguinaldos, bonos de la patria y otros beneficios sociales.

No hay información sobre pago de aguinaldos para Amor Mayor.

En breve debe hacerse el anuncio del pago de la pensión correspondiente a este mes para Amor Mayor

Faltan alrededor de 19 días para el pago de la pensión del IVSS

Pendientes con anuncios del pago del tercer mes de aguinaldos.

ACTUALIZACIÓN 08/12/2022, 11.13 am

No hay información sobre pago de aguinaldos para Amor Mayor.

Faltan alrededor de 13 días para el pago de la pensión del IVSS

Silencio administrativo por parte de la entidad pagadora sobre el tercer mes de aguinaldos.

Para la fecha la pensión del IVSS , de Bs. 130 es equivalente a $USD 10,2673 de acuerdo a la tasa del BCV

ACTUALIZACIÓN 09/12/2022, 8.05 am

No hay información sobre pago de aguinaldos para Amor Mayor.

Faltan alrededor de 12 días para el pago de la pensión del IVSS

Continua el silencio administrativo por parte de la entidad pagadora sobre el tercer mes de aguinaldos.

Para la fecha la pensión del IVSS de Bs. 130 es equivalente a $USD 9,5823 de acuerdo a la tasa del BCV

ACTUALIZACIÓN 09/12/2022, 8.30 pm

Al cierre de este Viernes 09/12/22 el dólar BCV subió a Bs. 14,1251/$USD lo que ubica la pensión de Bs. 130 en $USD 9.2034

ACTUALIZACIÓN 12/12/2022, 9.10 am

Abriendo este Lunes bancario el monto de Bs. 130 de la pensión del IVSS se ubica en $9,20347 al cambio de acuerdo a la Tasa del BCV

A estas alturas aun no se conoce información si van a otorgar algún pago adicional a los de Amor Mayor por concepto de Aguinaldos.

Continua el Silencio administrativo al respecto del tercer mes de aguinaldos para los pensionados del IVSS.

Faltan menos de 10 días para el pago de la pensión correspondiente al mes en curso que viene siendo Enero que se paga en Diciembre.

Estaremos atentos a cualquier cambio al respecto de lo mencionado.

ACTUALIZACIÓN 13/12/2022, 9.35 am

Para hoy Martes el monto de Bs. 130 de la pensión del IVSS es equivalente a: USD $9,20347 al cambio de acuerdo a la Tasa del BCV 0,1535699097481453 Petros (El 3 de Marzo de 2022 era 0.50 Petros Ver valor actual del Petro)

ACTUALIZACIÓN 15/12/2022, 8.41 am

Para hoy Jueves el monto de Bs. 130 de la pensión del IVSS es equivalente a: USD $8,532 al cambio de acuerdo a la Tasa del BCV El valor adquisitivo de la pensión se ha reducido 7,29 % en 48 horas. 0,1422335 Petros (El 3 de Marzo de 2022 era 0.50 Petros Ver valor actual del Petro). Se estima que la pensión correspondiente a este mes sea depositada el día Martes de la semana que viene.

ACTUALIZACIÓN 16/12/2022, 7.25 am

Para hoy Jueves el monto de Bs. 130 de la pensión del IVSS es equivalente a: USD $8,3485 al cambio de acuerdo a la Tasa del BCV El valor adquisitivo de la pensión se ha reducido 7,29 % en 48 horas. 0,1422335 Petros (El 3 de Marzo de 2022 era 0.50 Petros Ver valor actual del Petro). Se estima que la pensión correspondiente a este mes sea depositada el día Martes de la semana que viene.

ACTUALIZACIÓN 19/12/2022, 8.29 am

Para hoy Lunes el monto de Bs. 130 de la pensión del IVSS es equivalente a:

USD $8,243500 al cambio de acuerdo a la Tasa del BCV 0,1376637 Petros (El 3 de Marzo de 2022 era 0.50 Petros Ver valor actual del Petro). Se prevee que a partir del día de mañana Martes se pueda comenzar a cobrar la pensión del mes en curso, esto, sí solo sí la entidad pagadora reconoce el retraso de un día en la pensión anterior porque de lo contrario el día de pago será el 21.



ACTUALIZACIÓN 19/12/2022, 7.36 pm

CONFIRMADO PARA MAÑANA MARTES 20 DE DICIEMBRE EL PAGO DE LA PENSIÓN DEL IVSS POR UN MONTO DE BS.130 COMO LO VENIAMOS DICIENDO DURANTE TODO EL MES CON NUESTRA CUENTA REGRESIVA Y LA SEMANA PASADA INDICAMOS EL DIA PRECISO DE PAGO DE PENSIÓN VOLVIMOS A CUMPLIR CON NUESTROS LECTORES. De acuerdo a la tasa BCV publicada por la tarde de este Lunes 19 para ser efectiva mañana martes 20, el equivalente en dólares de la pensión es de : $USD 8,125



ACTUALIZACIÓN 20/12/2022, 5.47pm

No se tiene información al respecto del pago del tercer mes de aguinaldo, si se recibe información sobre el tema lo publicaremos a la brevedad.

Para el momento de esta actualización el monto de la pensión por Bs. 130 es equivalente a $USD 8,1038 dólares americanos lo que significa una pérdida de valor adquisitivo de 0,27% en menos de 24 horas.

ACTUALIZACIÓN 28/12/2022, 9.31am

Sigue el silencio administrativo de la entidad pagadora, al respecto del pago del tercer mes de aguinaldo, si se recibe información sobre el tema lo publicaremos a la brevedad.

Para el momento de esta actualización el monto de la pensión po r Bs. 130 es equivalente a $USD 7,73680 dólares americanos lo que significa que el poder adquisitivo de la pensión ha perdido 4,5286% más desde el día de pago del mes en curso.

Faltan alrededor de 23 días para el siguiente pago pensión que sería Febrero 2023 que se paga en Enero 2023.

ACTUALIZACIÓN 28/12/2022, 7.23 pm

Para el momento de esta actualización el monto de la pensión de Bs. 130 es equivalente a 0,1290592 Petros lo que significa una reducción del 74,18% desde que se estableció en medio petro.