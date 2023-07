Cronograma de pago de pensiones IVSS y bono de guerra Julio 2023, Actualización MARTES 18/07 10AM

La información que mantenemos hasta ahora es que el pago de la pensión será el día viernes 21 de julio de 2023 (probable sea antes y se adelante 1 día (20/06), hemos estado monitoreando día a día y el cronograma se sigue desenvolviendo tal como lo hemos ido describiendo desde meses anteriores, es más frecuente que se atrase que se adelante, recordemos que el pago se estuvo adelantando hasta que en la actualidad lleva un mes adelantado desde hace varios años)

El Bono de Guerra será pagado junto con la pensión de forma progresiva.

En la próxima actualización más información

