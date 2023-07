Cronograma de pago de pensiones IVSS y bono de guerra Julio 2023, Actualización VIERNES 14/07 6PM

El pago de la pensión será el día 21 de julio de 2023 (probable sea antes y se adelante 1 día (20/06), pero eso lo vamos a ir monitoreando día a día, es más frecuente que se atrase que se adelante, recordemos que el pago se estuvo adelantando hasta que en la actualidad lleva un mes adelantado desde hace varios años)

El Bono de Guerra será pagado junto con la pensión.

En la próxima actualización más información

Como habíamos indicado previamente El bono de guerra económica para activos se espera comience a ser pagado hoy Viernes.

Inicia la entrega del Bono Contra la Guerra Eco. julio 23, a través del Sistema Patria, para los Trabajadores Públicos.

MONEDERO PATRIA: CREDITO por Bs 850,00 por concepto Bono contra la Guerra Economica (julio 2023) el 14/07/2023 11:33

MONTO: 850,00 Bs

Cronograma de pago de pensiones IVSS y bono de guerra Julio 2023, Actualización VIERNES 14/07 6PM was last modified: by