Cronograma Original de Pago de Pensiones del IVSS para 2023, archivo Febrero 2023

Actualización 02 /02/2023 12.23pm

Actualización 08 /02/2023 10.08am

Buenos días vamos con las actualización sobre la pensión en breve

Para este mes de Febrero el día de pago de la pensión debería ser el lunes 20, pero ese día cae Feriado por Carnaval. Los días Lunes 20 y Martes 21 son feriados por Carnaval. (Click para ver listado de feriados bancarios de Sudeban).

Actualización 13/02/2023 10am



Actualización 13/02/2023 9.30pm

Actualización 14/02/2023 9.30Am

Actualización 15/02/2023 9.30AM

EN LA ACTUALIZACIÓN DE HOY INFORMACIÓN SOBRE EL BONO DE GUERRA PARA AMOR MAYOR Y OTROS DATOS IMPORTANTES.

Actualización 16/02/2023 2pm

ATENCIÓN

Revisen sus cuentas porque deben tener el deposito de Bs.130 de la pensión del mes.

ATENCIÓN!!!

COMO LO HABÍAMOS PUBLICADO EN LAS ACTUALIZACIONES PREVIAS QUE HABÍA ALTA PROBABILIDAD DEL PAGO DE PENSIÓN+BONO DE GUERRA HOY VIERNES 17, YA COMENZARON A PAGAR EL BONO, REVISEN SU CUENTA DE LA PLATAFORMA PATRIA.

ACTUALIZACIÓN SÁBADO 18 DE FEBRERO DE 2023, 10.59AM

ACTUALIZACIÓN DOMINGO 19 DE FEBRERO DE 2023, 11.14AM

ACTUALIZACIÓN LUNES 20 DE FEBRERO DE 2023

ACTUALIZACIÓN MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2023

ACTUALIZACIÓN JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2023

