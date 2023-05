¿Cuáles son las carreras con mayor futuro en Perú?

En los últimos años, la educación universitaria ha experimentado una transformación significativa en el Perú y una de las principales causas de este cambio es la creciente popularidad de las carreras universitarias virtuales.

Con el avance de la tecnología y la creciente necesidad de flexibilidad, cada vez más estudiantes optan por esta modalidad educativa que les permite obtener un título universitario desde la comodidad de su hogar.

El panorama de la educación universitaria en Perú tras la pandemia

Al igual que en muchas partes del mundo, la educación universitaria en Perú ha enfrentado muchos desafíos, mismos que se acrecentaron con la llegada de la Pandemia por Covid-19. De acuerdo a datos del Ministerio de Educación, durante el 2020, al menos unos 174 mil jóvenes abandonaron sus estudios mientras cursaban la universidad, un aumento del 12% respecto al año anterior. Hoy en día, la tasa de deserción en las universidades privadas es de 22.5% mientras que para las públicas es de 9.85%

Esta brecha educativa ha llevado a un interés creciente en las distintas alternativas de aprendizaje y es aquí donde las carreras universitarias virtuales se han vuelto cada vez más atractivas.

Estas modalidades educativas virtuales ofrecen una oportunidad invaluable para superar las barreras geográficas y económicas que tradicionalmente limitaban la educación universitaria en el país.

¿Por qué estudiar una carrera virtual?

Una de las principales ventajas de estudiar una carrera virtual en Perú es la flexibilidad que ofrece a los estudiantes. Según un sondeo realizado por la plataforma tecnológica de selección de talento Bumeran Selecta, aproximadamente del 40 al 44.5% de los universitarios trabajan mientras estudian.

Las carreras virtuales permiten a estos estudiantes conciliar sus responsabilidades laborales y académicas, ya que pueden acceder a los materiales de estudio y participar en clases desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Asimismo, esta flexibilidad también beneficia a aquellos que viven en zonas rurales o alejadas de las instituciones educativas tradicionales, pues no tienen que desplazarse largas distancias para recibir una educación de calidad.

Otra ventaja muy importante es que muchas universidades virtuales en Perú ofrecen una amplia variedad de carreras. Además, suelen contar con un cuerpo docente altamente calificado, compuesto por profesionales con experiencia en sus respectivas áreas de conocimiento. Esto garantiza una educación de calidad y actualizada, adaptada a las necesidades del mercado laboral en constante evolución.

4 carreras con mayor demanda en el mercado laboral peruano

Al elegir una carrera, es crucial considerar la demanda laboral y las oportunidades de empleo que ofrece. Según el informe el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), algunas de las carreras virtuales con mayor demanda en el mercado laboral peruano son las siguientes:

Ingeniería Industrial

Esta ingeniería se enfoca en la optimización y mejora de los sistemas y procesos en diferentes industrias. Los ingenieros industriales aplican principios científicos y matemáticos para analizar y diseñar sistemas eficientes en términos de recursos humanos, materiales y financieros. Su objetivo principal es aumentar la productividad y reducir los costos, utilizando herramientas como la gestión de la cadena de suministro, la planificación de la producción, el análisis de datos y la ingeniería de calidad. Administración y Finanzas

En esta carrera los alumnos aprenden sobre la gestión eficiente de los recursos financieros y en la toma de decisiones estratégicas en el ámbito empresarial. También, adquieren conocimientos en áreas como contabilidad, economía, finanzas corporativas, marketing y gestión empresarial. Su objetivo principal es maximizar el valor de una organización mediante la planificación, el control y la dirección de sus recursos financieros.

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Los estudiantes aprenden sobre desarrollo de software y hardware, así como la aplicación de tecnologías de la información para resolver problemas y optimizar procesos. Adquieren conocimientos en áreas como programación, bases de datos, redes de computadoras, inteligencia artificial, seguridad informática y gestión de proyectos. Su objetivo principal es diseñar, desarrollar e implementar soluciones tecnológicas que satisfagan las necesidades de las organizaciones y los usuarios.

Administración de Negocios

La carrera se enfoca en el estudio de los principios y prácticas fundamentales para la gestión eficiente de las organizaciones. Los estudiantes adquieren conocimientos en áreas como finanzas, contabilidad, marketing, recursos humanos, operaciones y estrategia empresarial. Su objetivo principal es desarrollar habilidades gerenciales y tomar decisiones estratégicas que impulsen el crecimiento y el éxito de las empresas.

¿Cuáles son las ventajas de estudiar de manera virtual?

Estudiar una carrera de manera virtual brinda varias ventajas que pueden ser atractivas para muchos estudiantes, por ejemplo:

Una de las mayores ventajas de estudiar de manera virtual es la flexibilidad de horarios. Los estudiantes pueden acceder a las clases y materiales desde cualquier lugar y en cualquier momento y adaptar sus estudios a su propia agenda. Esto es especialmente beneficioso para aquellos que trabajan o tienen otras responsabilidades.

Permite ahorrar tiempo y dinero, ya que no es necesario desplazarse a algún campus físico, por lo tanto, no se gasta en transporte. Además, se evitan otros gastos relacionados, como las comidas fuera de casa, impresiones, etc.

Estudiar de manera virtual permite a los estudiantes acceder a una amplia gama de carreras virtuales, de esta manera se puede cursar la carrera que adapte a los intereses y metas profesionales

La educación en línea promueve el desarrollo de habilidades de aprendizaje autodirigido. Como estudiante en línea, se adquiere la responsabilidad de organizar el tiempo, establecer metas y cumplir con los plazos establecidos. Esto fomenta la autodisciplina y la capacidad de autogestión, habilidades valiosas en el mundo laboral.

Aunque las clases virtuales no implican la interacción física en un aula tradicional, todavía existe la posibilidad de interactuar y colaborar con profesores y otros estudiantes a través de plataformas tecnológicas. Muchas universidades virtuales ofrecen herramientas como foros de discusión, salas de chat y videoconferencias para fomentar la participación y el intercambio de ideas.

Cursar una carrera de manera virtual implica el uso constante de tecnología y herramientas digitales. A medida que los estudiantes se familiarizan con estas herramientas, desarrollarán habilidades digitales relevantes para el mundo laboral actual.

Sin duda, el futuro laboral en Perú está impulsado por la tecnología y la digitalización. Elegir una carrera virtual te brinda la oportunidad de adquirir las habilidades necesarias para destacar en este entorno. ¡Elige sabiamente y prepárate para crecer profesionalmente en la era digital!

