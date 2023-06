¿Cuando pagan el Bono de Guerra Junio 2023? Reporte actualizado al 14/06

De acuerdo la información que recibimos el Bono de Guerra de Junio 2023 podría estar siendo depositado a partir del Miércoles 14 para los jubilados de la administración pública.

En el caso del resto de los beneficiarios existe lo siguiente, en estos momentos hay al menos un bono en proceso de deposito que es el Bono Amor En Acción, por lo que el ente pagador podría esperar que finalice este pago para liberar el bono de guerra.

Debemos tener en cuenta que el mes pasado se pagó en paralelo con la pensión y estar atentos a nuestra actualizaciones, la recomendación hasta ahora es esperar el día de pago de la pensión para poder estar seguro que se cobrará el bono de guerra.

En todo caso lo estaremos anunciando como siempre en el cronograma y nuestro canal de telegram.

¿De cuanto es el Bono de Guerra en Junio 2023?

Monto de Bono Guerra Económica para pensionados: 500 bolívares

Monto de Bono Guerra Económica para Trabajadores activos del sector público: 750 bolívares

Monto de Bono Guerra Económica para Jubilados: 1225 bolívares

Monto de Bono Guerra Económica para Conversión según el Banco Central de Venezuela.

¿Cual es la equivalencia del Bono de Guerra en dólares al día de hoy?

Consulte en nuestra calculadora la equivalencia en divisas del bono de guerra para hoy.

De acuerdo al decreto estos montos pueden recibir un ajuste mensualmente en Bolívares

¿Habrá un ajuste este mes del Bono de Guerra?

De acuerdo a la información que tenemos no habrá ajuste, se mantiene como dice la tabla anterior, si hay alguna variación lo haremos saber en las actualizaciones.

¿Cómo puedo saber si el bono de guerra va me va a llegar a mi cuenta en Patria?

Los beneficiarios del Bono Guerra Económica son trabajadores del ámbito educativo, pensionados y jubilados, es así que a ellos se les paga gradualmente.

Importante es que para ser beneficiario debe mantener actualizada su información laboral en el sistema Patria para así poder ser acreedor del monto, siga nuestra guía aquí debajo:

No te llegan los bonos sigue esta guía..

