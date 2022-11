¿Cuándo pagarán el Bono Estipendio Chamba Juvenil Noviembre 2022?

Pago del Bono Estipendio Chamba Juvenil

Este bono perteneces al listado de los Bonos que el Sistema Patria otorgará y/o pagarán en el mes de Noviembre de 2022

Este bono social es depositado en la cuenta de los ciudadanos venezolanos registrados en la Plataforma Patria es pagado en el mes de Noviembre de 2022

Este bono social hasta la fecha tiene un monto a cobrar de Bs. 43,90 bolívares que se cobraran por la plataforma.

