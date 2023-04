De visita por Irlanda, Guía y Recorrido Turístico por Cork en temporada baja

Guía y Recorrido Turístico por Cork en temporada baja

¿Estás pensando en visitar Cork, Irlanda, pero no sabes qué hacer o ver en esta ciudad?

No te preocupes, en este post te voy a dar una guía y un recorrido turístico por Cork en temporada baja, para que aproveches al máximo tu viaje sin gastar mucho dinero ni sufrir las aglomeraciones de turistas.

Cork es la segunda ciudad más grande de Irlanda, después de Dublín, y se encuentra al sur del país, en la provincia de Munster. Es una ciudad con mucha historia, cultura y encanto, que ofrece una gran variedad de atracciones para todos los gustos y edades.

Aquí te dejo algunas de las cosas que no te puedes perder en tu visita a Cork:

El English Market:

Este es el mercado más antiguo y famoso de Cork, donde podrás encontrar todo tipo de productos locales e internacionales, desde frutas y verduras hasta quesos y carnes. Es un lugar ideal para pasear, comprar y probar la gastronomía irlandesa.

La Catedral de San Finbar:

Esta es la catedral más grande de Cork, construida en el siglo XIX en estilo neogótico. Su torre es uno de los símbolos de la ciudad y se puede subir a ella para disfrutar de unas vistas panorámicas. En el interior se pueden admirar los hermosos vitrales y el órgano.

El Castillo de Blarney:

Este es uno de los castillos más famosos y visitados de Irlanda, situado a unos 10 km de Cork. Se dice que si besas la Piedra de Blarney, que se encuentra en lo alto de una torre, obtendrás el don de la elocuencia. Además, el castillo está rodeado de unos jardines preciosos donde se puede pasear y relajarse.

El Museo del Titanic:

Este museo se encuentra en la localidad de Cobh, a unos 20 km de Cork. Aquí se puede conocer la historia del Titanic, el famoso barco que se hundió en 1912 tras chocar con un iceberg. Cobh fue el último puerto donde el Titanic hizo escala antes de partir hacia Nueva York.

El museo recrea la vida a bordo del barco y ofrece una experiencia interactiva y emotiva.

El Parque Nacional de Killarney:

Este parque se encuentra a unos 80 km de Cork, en el condado de Kerry. Es uno de los parques nacionales más bellos y grandes de Irlanda, donde se puede disfrutar de la naturaleza, los lagos, las montañas y los bosques. También se puede visitar el Castillo de Ross, una fortaleza del siglo XV que se alza sobre las orillas del lago Lough Leane.

Estas son solo algunas de las cosas que puedes hacer y ver en Cork en temporada baja, pero hay muchas más. Lo mejor es que al viajar fuera de temporada alta podrás encontrar alojamiento y transporte más baratos y menos masificados. Así que no lo dudes más y reserva tu viaje a Cork, una ciudad que te sorprenderá y enamorará.

De visita por Irlanda, Guía y Recorrido Turístico por Cork en temporada baja was last modified: by

Este artículo es propiedad de NotiActual.com y está prohibída su reproducción en otros sitios webs.

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema