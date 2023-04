De visita en Irlanda, Guía y Recorrido turístico por Galway en temporada baja

Turismo en Irlanda, Guía y Recorrido por Galway en temporada baja.

Galway es una ciudad encantadora en la costa oeste de Irlanda, famosa por su ambiente cultural, musical y gastronómico.

Aunque es un destino popular durante el verano, también tiene mucho que ofrecer en temporada baja, cuando hay menos turistas y más oportunidades de disfrutar de la auténtica vida irlandesa.

En este artículo te proponemos una guía y un recorrido turístico por Galway en temporada baja, para que aproveches al máximo tu visita a esta joya celta.

Lo primero que debes hacer al llegar a Galway es dirigirte al centro histórico, donde se concentran la mayoría de los atractivos de la ciudad.

Aquí podrás admirar la arquitectura medieval y renacentista de edificios como el Spanish Arch, el Lynch’s Castle o la St. Nicholas’ Church. También podrás pasear por las animadas calles peatonales, llenas de tiendas, pubs y restaurantes, donde podrás escuchar música en vivo y degustar la gastronomía local. No te pierdas el mercado de Galway, que se celebra los fines de semana junto a la iglesia de San Nicolás, y donde podrás encontrar productos artesanales, orgánicos y típicos de la región.

Si quieres conocer más sobre la historia y la cultura de Galway, te recomendamos visitar algunos de sus museos y galerías.

El Galway City Museum es una buena opción para aprender sobre el pasado de la ciudad, desde la época prehistórica hasta la actualidad. El Galway Arts Centre es un espacio dedicado al arte contemporáneo, donde podrás ver exposiciones temporales y permanentes de artistas locales e internacionales. Y si te interesa el folclore irlandés, no te pierdas el Galway Irish Crystal Heritage Centre, donde podrás ver cómo se elaboran las famosas piezas de cristal irlandés y comprar algunos recuerdos.

Para disfrutar de la naturaleza y el paisaje de Galway, nada mejor que hacer una excursión por los alrededores de la ciudad.

Una de las más populares es la que te lleva a los acantilados de Moher, unos impresionantes precipicios que se elevan sobre el océano Atlántico y que ofrecen unas vistas espectaculares. Otra opción es visitar el Parque Nacional de Connemara, un lugar de gran belleza natural, donde podrás ver lagos, montañas, turberas y castillos. Y si quieres vivir una experiencia única, puedes tomar un ferry hasta las islas Aran, unas islas donde se conserva la lengua y la tradición gaélica.

Como ves, Galway tiene mucho que ofrecer en temporada baja, tanto si buscas cultura, naturaleza o diversión. Esperamos que esta guía y recorrido turístico por Galway en temporada baja te haya sido útil y que disfrutes de tu estancia en esta maravillosa ciudad.

