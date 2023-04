Guía y Recorrido turístico por Dublín en temporada baja

¿Te gustaría visitar Dublín, la capital de Irlanda, pero no quieres gastar mucho dinero ni lidiar con las multitudes?

Entonces, quizás te interese conocer esta ciudad en temporada baja, cuando los precios son más bajos y hay menos turistas.

En este artículo, te ofrecemos una guía y un recorrido turístico por Dublín en temporada baja, para que aproveches al máximo tu viaje.

Dublín es una ciudad con mucha historia, cultura y diversión. Tiene desde castillos y catedrales hasta pubs y museos. Además, es una ciudad muy accesible y fácil de recorrer a pie o en transporte público. Aquí te damos algunas ideas de qué ver y hacer en Dublín en temporada baja.

Comienza tu recorrido por el centro de la ciudad, donde podrás admirar la arquitectura georgiana de sus edificios y plazas.

Visita el Trinity College, la universidad más antigua de Irlanda, donde podrás ver el famoso Libro de Kells, un manuscrito medieval ilustrado. También puedes pasear por el parque St Stephen’s Green, el más grande del centro de Dublín.

Continúa tu recorrido por el barrio de Temple Bar, el más animado y bohemio de la ciudad.

Aquí encontrarás muchos pubs, restaurantes, galerías de arte y tiendas de artesanía. Es el lugar ideal para disfrutar de la música en vivo y de la cerveza irlandesa. Eso sí, ten en cuenta que en temporada baja algunos locales pueden estar cerrados o tener horarios reducidos.

No te pierdas la visita al Castillo de Dublín, la antigua sede del poder británico en Irlanda.

Podrás recorrer sus salones, capilla, jardines y museos. También puedes visitar la Catedral de San Patricio, la más grande de Irlanda, donde está enterrado el escritor Jonathan Swift.

Si te gusta la literatura, Dublín es tu ciudad.

Aquí nacieron o vivieron grandes escritores como James Joyce, Oscar Wilde, Samuel Beckett o Bram Stoker. Puedes seguir sus huellas en el Museo de los Escritores de Dublín, donde podrás ver objetos personales, manuscritos y exposiciones sobre su obra. También puedes hacer un tour literario por la ciudad o visitar sus casas natales o lugares relacionados con sus novelas.

Por último, no puedes irte de Dublín sin probar su bebida más famosa:

La cerveza Guinness. Puedes visitar la fábrica donde se elabora, llamada Guinness Storehouse, donde podrás aprender sobre su historia, su proceso de producción y su impacto cultural. Además, podrás degustar una pinta gratis en la azotea del edificio, con unas vistas espectaculares de la ciudad.

Estas son solo algunas sugerencias de qué ver y hacer en Dublín en temporada baja. Por supuesto, hay muchas más opciones para disfrutar de esta ciudad tan encantadora y acogedora. Lo importante es que planifiques tu viaje con antelación y reserves tus alojamientos y entradas con tiempo. Así podrás ahorrar dinero y evitar sorpresas desagradables. ¡Buen viaje!

