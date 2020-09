Déficit de Atención, Amigos haciendo punk rock con coraje y corazón

La banda colombiana estrena ‘Maldita sea’, un disco rápido y distorsionado que le canta a la cotidianidad y los problemas sociales.

Déficit de Atención es una banda colombiana que nació en el municipio de La Calera en el año 2018 con la intención de expresar sus pensamientos, sentimientos y opiniones en un proyecto con influencias sonoras provenientes del punk rock.

Alejandra Orjuela (voz principal y bajo), Santiago Lombana (guitarra rítmica y segundas voces), Juan Sebastián Orjuela (batería y segundas voces) y Daniel Igarashi (guitarra líder) son los encargados de darle vida a esta banda que le canta a la cotidianidad, los amigos, el skate y los problemas sociales y políticos de Colombia.

«La intención de nuestra propuesta es disfrutar cada momento que vivimos, cada letra que escribimos y cada canción que tocamos. Amamos este proyecto y queremos que las personas se conecten con nuestra música y nuestro mensaje», comenta la banda.

‘Maldita sea’ es su disco debut, un trabajo de 13 canciones rápidas, distorsionadas y melódicas; compuestas, grabadas, mezcladas y masterizadas por sus integrantes. El arte del disco fue realizado por Julián Alba.

«Cada canción habla de temáticas diferentes, la violencia policial, la sevicia con la que matan en nuestro país, el panorama de no futuro que vemos los jóvenes, el amor, los amigos y las cagadas de la vida hacen parte de las historias que contamos en ‘Maldita sea'», enfatizan.

«Es un álbum de punk. Para nosotros los radicalismos no tienen sentido, así que cuando decimos que suena a punk, el álbum viaja por sonidos hardcore punk, punk rock y street punk», agregan.

‘Infierno posmoderno’ es su más reciente video, una canción que habla sobre una serie de conclusiones a las que llegó el grupo pensando en el momento histórico que vive Colombia en la actualidad. En el clip, Déficit de Atención busca darle una estética rancia y cruda al tema que lleva el nombre de su primer EP con el objetivo de mantener la identidad desde el sonido hasta la imagen.

Por su parte, la canción ‘Skate y Destrucción’ tiene un sonido catalogado como hardcore punk melódico. Habla sobre el skate y describe la pasión que los integrantes del grupo sienten por este deporte que, al final, también es un estilo de vida. El video tiene una serie de recopilaciones imágenes del parche de skaters de La Calera a manera de homenaje.

‘Maldita sea’ es un disco para escuchar en cualquier momento del día. Hay una canción para cada emoción.

«Consideramos que es un álbum que habla sobre lo que sucede en este momento específico de la historia, anhelando que al escucharlo en el futuro solo sea un recuerdo de lo malo y no siga siendo una descripción de lo difícil que es vivir en un país como Colombia», concluyen.

Déficit de Atención es una banda nueva con un sonido fresco, llena de actitud y con muchas ganas de hacer música distorsionada, rápida y sin filtros.

