Diputado Omar Ávila: “Mientras continúa una lucha por el poder, el hambre se apodera de los venezolanos”

“De seguir en esta situación, vamos a tener un país duplicado: uno real donde la mayoría estaremos cada vez más hundidos, y otro en actitud virtual donde se continuarán aprovechando unos pocos”

Prensa UViVzla. 17.01.2020.- El diputado en la Asamblea Nacional, Omar Ávila, calificó de inaceptable las agresiones contra varios diputados. También condenó los hechos ocurridos el pasado miércoles en las adyacencias del Parlamento.

“Esas acciones son absolutamente inadmisibles y rechazo las agresiones contra varios de nuestros colegas parlamentarios y de los representantes de medios, por parte de grupos afectos al oficialismo”, sentenció Ávila.

El legislador consideró responsabilidad del régimen el garantizar los derechos ciudadanos y, particularmente la parlamentaria, concerniente a integridad física de sus colegas diputados y de los profesionales de la comunicación, quienes se encontraban en pleno ejercicio de su labor.

“Desde Unidad Visión Venezuela nos preocupa enormemente que siga en aumento la confrontación, ya que en nada contribuye a la posibilidad de una solución civilizada a la crisis política que estamos atravesando”.

Igualmente lamentó que, sin la capacidad de trascender más allá de la denuncia, solo se seguirá recibiendo apoyo de papel, y el régimen cada día mayores rechazos por parte de la Comunidad Internacional, pero en eso se pueden pasar años.

En ese particular, centró la esperanza en la Fiscalía venezolana. “Ojalá y el Ministerio Público nos sorprenda y haga su trabajo, y castigue con todo el peso de la Ley a los responsables; de seguir en esta situación, vamos a tener un país duplicado: uno real donde la mayoría estaremos cada vez más hundidos, y otro en actitud virtual donde se continuarán aprovechando unos pocos”.

Por ello pidió “aterrizar” en la realidad y trabajar de manera urgente por rescatar la democracia para los venezolanos, “para ello apremia comprender que un régimen como este, autoritario, hegemónico nunca nos va a dar condiciones satisfactorias; además no tenemos el poder real para producir un cambio de gobierno, por lo que tenemos que operar en el marco de condiciones existentes”.

A su juicio, la estrategia es simple. “Llevar al régimen a nuestro terreno, que no es otro que el de la política; no se puede seguir cometiendo el error al pensar que podemos ganarle en su terreno tratando de imponernos. Es un proceso lento para poder ir aglutinando fuerza, logrando espacios. No tenemos otra opción”.

En ese sentido llamó a buscar la salida, no seguir colocándole “peros” y “obstáculos” a todo. “En el terreno de la confrontación, de la violencia, el régimen tiene la ventaja, no hay forma que eso cambie; en el terreno electoral es el único lugar en el que esa desigualdad está a nuestro favor”, aseguró.

Asimismo resaltó la existencia del compromiso de todos: “Hay que actuar con responsabilidad, no se puede perder todo un año nuevamente tratando de enfrentar, esquivar o simplemente reportando por twitter los ataques y violaciones del oficialismo. Hay que analizar seriamente las opciones políticas que realmente tenemos, porque por el camino del cuerpo a cuerpo la derrota está garantizada”.

Igualmente rechazó la diatriba política cuestionándose ¿Hasta cuándo van a seguir con esta narrativa trillada? “Concluyó el 2019 y el único ganador es Maduro, y mientras Nicolás gane, el pueblo pierde. El estatus quo no está pasando necesidades, la gente sí. El tiempo apura y Venezuela es el único país del mundo donde aumentan el sueldo y al día siguiente eres más pobre. Estamos tan mal que hasta el dólar se está devaluando en el país”.

Señaló que Maduro nuevamente habla de “crecimiento económico”, al igual que los 6 años anteriores. Ahora con unas supuestas 7 líneas estratégicas, “luego de que los tan publicitados 16 motores, que jamás arrancaron”.

Ávila aseguró que mientras continúa una lucha por el poder entre dos sectores minoritarios, el hambre se apodera de los venezolanos. “Por ello es nuestro deber y responsabilidad abortar una nueva frustración para nuestra ciudadanía opositora”.

Repasó la estrategia mediática ha sobredimensionado ese apoyo internacional. “Pero además nuestra tragedia humanitaria requiere acciones inmediatas, por ejemplo: El Proyecto CAF sigue ahí en el limbo. Debemos presionar a los chinos, rusos, a Irán, Cuba y EEUU para poder avanzar en la solución de nuestros problemas. Hay que buscar un mecanismo eficiente de diálogo”.

Por otro lado dijo que en el ámbito internacional, siempre va a privar lo económico, sobre lo político y los DDHH y en ese orden “Desde Unidad Visión Venezuela estamos presto a seguir trabajando e insistiendo en ayudar a los más necesitados, en hacerle seguimiento y acompañamiento a los más desposeídos”.

Finalizó diciendo que ni Luis Parra, ni Juan Guaidó pudieron sesionar en la AN, en su lugar la ANC recibió a Nicolás Maduro para la presentación de su Memoria y Cuenta. “Por cierto, desde Unidad Visión Venezuela esperamos que Guaidó también presente la Memoria y Cuenta de los ingresos y recursos que ha manejado a lo largo de este año”.

Diputado Omar Ávila: “Mientras continúa una lucha por el poder, el hambre se apodera de los venezolanos” was last modified: by

En : Política