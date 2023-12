Turismo en Nueva York, Dyker Heights y sus luces navideñas

Dyker Heights, un barrio residencial de Brooklyn, es conocido por sus deslumbrantes exhibiciones de luces navideñas. Cada año, los residentes compiten entre sí para crear las decoraciones más elaboradas, con casas adornadas con miles de luces, árboles de Navidad de tamaño natural y figuras de tamaño real.

Cómo llegar

La forma más fácil de llegar a Dyker Heights es en transporte público. Puede tomar el metro B o Q hasta la estación 86th Street. Desde allí, caminará unas 10 cuadras hasta el corazón del distrito de las luces navideñas.

Recorrido

El recorrido comienza en la esquina de 86th Street y 5th Avenue. Aquí encontrará algunas de las casas más famosas, como la casa de la familia Pagano, que ha sido iluminada durante más de 40 años.

A medida que avanza por la calle, encontrará casas adornadas con todo tipo de luces y decoraciones. Algunos de los elementos más comunes incluyen:

Luces de colores que forman formas y patrones

Árboles de Navidad de tamaño natural

Figuras de tamaño real, como Santa Claus, renos y muñecos de nieve

Luces que parpadean y giran

Puntos destacados

Algunos de los puntos destacados del recorrido incluyen:

La casa de la familia Pagano, que es conocida por sus elaboradas decoraciones, que incluyen una estrella de 12 pies de altura y un árbol de Navidad de 60 pies de altura.

La casa de la familia Cangiano, que tiene una exhibición de luces que cuenta la historia de la Navidad.

La casa de la familia Romano, que tiene una exhibición de luces que está inspirada en la película «El Grinch».

Consejos

Aquí hay algunos consejos para disfrutar de su recorrido por Dyker Heights:

Llegue temprano para evitar las multitudes.

Vístase abrigado, ya que puede hacer frío.

Traiga una cámara para capturar todos los momentos mágicos.

Período de tiempo

El mejor momento para visitar Dyker Heights es durante la temporada navideña, que generalmente comienza a mediados de noviembre y dura hasta principios de enero. Sin embargo, las luces se encienden generalmente a partir de las 5:00 p.m., por lo que es mejor llegar después de esa hora para disfrutarlas al máximo.

Costo

El recorrido es gratuito, pero si desea tomar un tour organizado, puede esperar pagar entre $25 y $50 por persona.

Conclusión

Un recorrido por Dyker Heights es una experiencia navideña inolvidable. Es una oportunidad única para ver algunas de las exhibiciones de luces más deslumbrantes del mundo y sumergirse en el espíritu de la temporada.

Turismo en Nueva York, Dyker Heights y sus luces navideñas was last modified: by