Turismo, Vacaciones de Invierno en Stowe, Vermont en Enero 2024

¿Te gustaría pasar unas vacaciones de invierno en un lugar mágico, lleno de naturaleza, historia y cultura?

Entonces no te pierdas este recorrido turístico por Stowe en Vermont, uno de los destinos más populares de Estados Unidos para disfrutar de la nieve y el esquí.

En este post te contamos todo lo que puedes hacer y ver en Stowe en enero de 2024, desde sus encantadores pueblos hasta sus impresionantes montañas.

Stowe es una pequeña ciudad ubicada en el condado de Lamoille, en el estado de Vermont. Es famosa por ser la sede de la estación de esquí de Mount Mansfield, la más alta de Nueva Inglaterra, y por su arquitectura colonial y su ambiente acogedor. Stowe es el lugar ideal para escapar del estrés de la ciudad y conectar con la naturaleza, ya sea practicando deportes de invierno, haciendo senderismo, visitando granjas o degustando productos locales.

Si quieres vivir una experiencia única e inolvidable, te recomendamos que reserves tu plaza en nuestro recorrido turístico por Stowe en enero de 2024. Se trata de un paquete de 7 días que incluye alojamiento, transporte, guía, entradas y actividades. Podrás conocer los lugares más emblemáticos de Stowe y sus alrededores, como el Museo de Esquí de Vermont, el Puente Cubierto de Gold Brook, el Parque Estatal Smugglers’ Notch o el Centro Histórico de Waterbury. Además, tendrás la oportunidad de esquiar en las mejores pistas de Mount Mansfield, hacer un paseo en trineo tirado por perros, disfrutar de un masaje relajante en un spa o probar el famoso helado Ben & Jerry’s.

No lo dudes más y apúntate a nuestro recorrido turístico por Stowe en enero de 2024. Te garantizamos que será una aventura que recordarás toda la vida. Para más información y reservas, visita nuestra página web o llámanos al teléfono que aparece abajo. ¡Te esperamos!

