Turismo en España, Recorrido por Valencia con opciones de alojamiento

¿Estás pensando en visitar Valencia, una de las ciudades más bonitas y vibrantes de España? Si es así, te proponemos un recorrido turístico por Valencia que te permitirá conocer sus principales atractivos, desde el casco histórico hasta la moderna Ciudad de las Artes y las Ciencias, pasando por sus parques, playas y monumentos.

Valencia es una ciudad que combina a la perfección tradición y vanguardia, cultura y ocio, historia y naturaleza. En este artículo te contamos cómo aprovechar al máximo tu estancia en Valencia y qué lugares no puedes perderte en tu recorrido turístico por la ciudad.

Ruta por el centro histórico de Valencia

El centro histórico de Valencia es el lugar ideal para empezar tu recorrido turístico por la ciudad. Aquí podrás admirar la arquitectura gótica de edificios emblemáticos como la Catedral, la Lonja de la Seda o las Torres de Serranos y Quart, que antiguamente formaban parte de la muralla medieval.

También podrás pasear por plazas llenas de encanto como la Plaza de la Virgen, donde se encuentra la Basílica de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, o la Plaza del Ayuntamiento, donde se celebra la famosa mascletà durante las Fallas.

No te pierdas el Barrio del Carmen, uno de los más antiguos y con más ambiente de Valencia, donde podrás disfrutar de su arte urbano, sus tiendas alternativas y sus bares y restaurantes.

Ruta por el Jardín del Turia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias

El Jardín del Turia es el pulmón verde de Valencia, un parque lineal que ocupa el antiguo cauce del río Turia y que atraviesa la ciudad de oeste a este. Es un lugar perfecto para practicar deporte, pasear o relajarse entre árboles, fuentes y zonas de juego.

En el extremo este del Jardín del Turia se encuentra la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el complejo cultural y científico más emblemático de Valencia. Aquí podrás visitar el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el Hemisfèric, el Oceanogràfic, el Palau de les Arts Reina Sofía y el Ágora, todos ellos diseñados por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias es un espectáculo visual tanto de día como de noche, cuando se ilumina con diferentes colores.

Ruta por el Parque Natural de l’Albufera y las playas de Valencia

Si quieres escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza, te recomendamos hacer una ruta por el Parque Natural de l’Albufera, situado a unos 10 kilómetros al sur de Valencia. Se trata de un gran lago rodeado de arrozales, donde podrás observar una gran variedad de aves y hacer un paseo en barca al atardecer.

Además, cerca del Parque Natural de l’Albufera se encuentran algunas de las mejores playas de Valencia, como la playa de El Saler o la playa de La Devesa. Estas playas son ideales para tomar el sol, bañarse o practicar deportes acuáticos como el surf o el kitesurf.

Otra opción es visitar las playas urbanas de Valencia, como la playa de Las Arenas o la playa de La Malvarrosa, que cuentan con un animado paseo marítimo lleno de restaurantes y chiringuitos donde podrás degustar la gastronomía valenciana, especialmente la paella.

Como ves, Valencia tiene mucho que ofrecer al visitante. Esperamos que este recorrido turístico por Valencia te haya servido para planificar tu viaje y que disfrutes al máximo de esta maravillosa ciudad.

