El nuevo rostro de la Gaita zuliana en el mundo: REYMUSIK

El cantautor y productor musical zuliano, Reynier Villasmil, conocido por su versátil talento como Reymusik, con 20 años de trayectoria musical, logró alzarse como “La nueva promesa para la Gaita zuliana”, cerrando el año 2022 con broche de oro una temporada intachable.

Villasmil, cantautor de los éxitos; Chiquito con la agrupación gaitera “SOMOS” y Amor Fiel del grupo cumbiambero, alcanzó ser galardonado por diversas instituciones dedicadas a reconocer el valor, trabajo, constancia y disciplina de un artista, agrupación, entre otros.

“La Que Le Gusta A Mi Pueblo”, compuesta por Reymusik, interpretado por Wilfredo Delgado, Alfonso Marín y Reynier Villasmil, fue el impulso de millones de aplausos, reproducciones en las estaciones radiales del país y difusión masiva en las redes sociales, permitiendo así las siguientes menciones:

Solista, Gaita y videoclip del año con LAG “La Buena Gaita”

Premio Nacional de Gaitas Mons. Luis Guillermo Vílchez (Solista del año)

Premio Nacional de Gaitas Mons. Luis Guillermo Vílchez, Centro del país, Baila Sabroso: (Compositor del año)

Premio Líder Internacional (Gaita y solista del año)

Premio La Gaita Zuliana (Solista y Gaita del año)

Festival “Falcón suena en Navidad” (Gaita del año)

Festival “Una Gaita para San Francisco 2022” (1er lugar, intérprete del año)

Fundación Pueblo Monumental “Fundapuem” (Gaita impacto)

“Me siento feliz una vez más porqué la Gaita zuliana sigue transcendiendo de la mejor manera. Cuando escribí la Que le Gusta a mi Pueblo, lo hice con la intensión de refrescar la temporada gaitera 2022 trasladando al consumidor a la Gaita de las épocas 70 y 80, por eso hay un verso que comparto: “María prendé el picó que hoy vamos a amanecer, sin Instagram ni Tik Tok, como en los tiempos de ayer”, esa es la esencia de nuestra cultura, sin pensar en el magnífico resultado que daría éste proyecto, gracias a todas las personas que confían en el trabajo que realizamos. En éste 2023, venimos con más” expresó Reymusik, a través de su cuenta en Instagram

Nota de Prensa: Lcdo. José Hernández