En los Altos Mirandinos: Jornada de acción social denominada Radio Corazón

La Cámara Venezolana de la Radiodifusión capítulo Miranda y el Colegio Nacional de Periodistas de Miranda, emisoras de radio comercial independiente en los altos mirandinos, medios de comunicación impreso y digital; se unen, para el próximo #18Abr llevar a cabo una jornada de acción social denominada Radio Corazón.

Luego de una mesa de trabajo realizada en los espacios de Ranch Grill Restaurant en Los Teques, representantes de 4 de 7 emisoras comerciales que se unirán a la actividad en transmisión conjunta y representantes de la directiva regional del gremio de la Comunicación Social en la entidad, se definió la agenda de trabajo para lograr el cometido de recaudar fondos suficientes para cubrir gastos médicos de la licenciada Mirian Pacheco, quien con urgencia requiere ser intervenida quirúrgicamente para recuperar su movilidad.

Carlos Daniel Piñango, presidente del capítulo Miranda de la CamRadio propició el encuentro en el que se contó con la asistencia del licenciado Geanpiero Armas, director de Miranda 100.1 FM, así como de las Licenciadas Yulitza Rangel, representante de La Cima 96.7 FM y Dineidy Simoza de Ciudad 106.1 FM. Por el CNP Miranda estuvieron presentes los licenciados Andrés Salazar del Tribunal Disciplinario, Fredy Zerpa secretario de Deportes y Lourdes Navas, secretaria de mejoramiento profesional, además de representantes de las direcciones de Comunicación y Prensa de las alcaldías de Guaicaipuro y Carrizal, las licenciadas Pola del Giudise y Carolina Espidel, entre otros representantes del gremio. De igual forma se contó con la asistencia del director de Protección Civil Carrizal, ciudadano Carlos García.

Del encuentro se acordó la fecha de realización de la toma de calles, avenidas, paradas de transporte público, centros comerciales, plazas y boulevares en los municipios de los altos mirandinos (Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias) desde bien temprano.

«Nuestra intención es lograr recaudar la mayor cantidad posible de dinero que permita cubrir los gastos de la operación y recuperación de Mirian» así lo refirió Piñango en concenso claro entre los asistentes indicando que el alcance de los medios radiales hara posible la sensibilización de la audiencia de las emisoras que se han sumado al Potazo poniendo a disposición recursos tecnicos, materiales y humanos «Hoy es por Mirian, en un futuro será un Radio Corazón a beneficio de otra persona o institución. Se pueden sumar anunciantes, patrocinadores que quieran contribuir en esta labor social a través de La Radio».

En los próximos días se estarán dando a conocer mayores detalles de toda la actividad, definiendo los puntos de recolección, números de cuentas para el Potazo Digital y actividades conexas que se puedan sumar al evento.

