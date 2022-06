En Maracaibo, Estaciones de servicio dolarizadas dejan de aplicar el «pico y placa»

MARACAIBO, VENEZUELA.- De acuerdo a un anuncio difundido por los grupos de Telegram asociados a las estaciones de servicio dolarizadas, la medida debería tomar efecto desde el Miercoles 8 de Junio de 2022.

No habrá más «pico y placa por ahora«.

Aunque el anuncio no lo confirma la Dirección y Gerencia de Mercadeo Nacional de PDVSA en su cuenta en Twitter, ya varias gasolineras están surtiendo combustible a cualquier vehículo, sin importar su número de placa ni el día asignado, desde la tarde del martes 7 de junio.

Se desconoce si es una decisión de la estatal petrolera o de los propietarios de las estaciones de servicio, por lo cual se espera que, en las próximas horas, PDVSA haga un pronunciamiento oficial.

Según el comunicado extraoficial, el despacho sin pico y placa arrancaría desde este miércoles.

Tampoco especifica bajo cuál esquema trabajarán las estaciones integrales o de venta subsidiada; sin embargo se espera que estas continúen trabajando por el terminal de placas para evitar las mafias.

Desde hace 15 días, las colas en el Zulia desaparecieron tras el cambio de sistema de distribución de gasolina, sobre todo con la habilitación de varias bombas a trabajar de 24 horas en estaciones de servicios de Maracaibo, San Francisco, Cabimas y Lagunillas.