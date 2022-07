En México, Autopsia realizada a Debhani Escobar revela que murió por sofocación

México,- Autopsia realizada a Debhani Escobar revela que murió por sofocación

Las autoridades mexicas revelaron este lunes que la joven de 18 años Debhani Escobar murió por “sofocación” y aseguraron que su cuerpo no presentaba indicios de violencia sexual.

Durante una conferencia con la prensa la Fiscalía General del estado de Nuevo León explicaron que luego de practicar la segunda autopsia, tres médicos forense determinaron que la causa de la muerte era “asfixia por sofocación”.

«La causa de muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios», explicó Felipe Edmundo Takajashi Medina, director general del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Asimismo alegaron que no existe ningún tipo de evidencia que pueda señalar que Escobar haya sido violado ni tampoco que haya fallecido asfixiada por sumersión.

Por su parte el Fiscal General de la entidad aseguró que continuarán investigando el caso con la finalidad de poder conocer a los responsables.

Debhani Escobar fue hallada muerta el 21 de abril dentro de una cisterna en un Motel de la localidad de Nueva Castilla luego de estar desparecida por varios días.