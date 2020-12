En Tia Juana, Venezuela: Lanzaron granada a Sede Militar

En el Estado Zulia, de Venezuela en las últimas horas ha habido varios ataques con granadas, el último fue reportado por las Fuerzas Armadas, quienes indicaron que en la sede del su comando GAES, fue lanzado un elemento explosivo.

Medios locales reportaron lo siguiente.

Tres ataques con explosivos fueron los que cometieron grupos delictivos este martes 1 de diciembre de 2020. Dos fueron en la tarde, primero en Maracaibo; luego en San Francisco. El tercero se perpetró en Tía Juana, donde arrojaron una granada contra las instalaciones de la Unidad de Investigación Criminal de la Costa Oriental del Lago Gaes-11 y el Conas, adscritos a la GNB.

La sede está en la citada capital del municipio Simón Bolívar, subregión Costa Oriental del Lago.

Trascendió que un sargento, de apellido Reyes, habría resultado lesionado.

En twitter, el diputado José Luis Pirela expresó que «(…) bandas extorsionadoras lanzaron una granada a las instalaciones del Conas en Tia Juana, 3 explosivos en un día en el Zulia». Pidió acciones contra los responsables.

Con lo registrado en Tía Juana son 16 los ataques con artefactos explosivos en la entidad zuliana en este 2020.

La noche de este martes, oficialesde la Policía Nacional Bolivariana informaron que arrojaron un explosivo contra la residencia de un comerciante sureño, radicado en la parroquia Domitila Flores.

El afectado, víctima de extorsionadores, dijo que a las 3:00 pm un estruendo acabó con la tranquilidad de la zona. Habían lanzado el artefacto explosivo y la onda expansiva ocasionó daños a varios vehículos que estaban en el estacionamiento de la villa.

A la vivienda llegaron también comisiones del Cicpc abocadas a investigar extorsiones y del área de criminalística.

Con información de medios locales

