Hampa hace sacrilegios en iglesias de Venezuela: Robaron aires acondicionados en santuario de la Madre María de San José.

El vandalismo y la delincuencia hace sacrilegios en los santuarios e iglesias de Venezuela. En esta oportunidad el cuerpo de la primera beata del país, Madre María de San José, se ve comprometido a causa del robo del sistema industrial de aire acondicionado.

De allí que la Hermana Eucari Moreno, directora de la Congregación Hermanas Agustinas Recoletas, alerte sobre el peligro que se cierne sobre el cuerpo de la Beata, al no contar con la climatización necesaria para su conservación.

«Los amigos de lo ajeno han subido hasta la azotea para llevarse las unidades, cortar cables y todo los componentes de los aires industriales», explica la religiosa.

Medios locales han descrito como el hurto sistemático de estos equipos dejó sin aire acondicionado al santuario. Por lo que los feligreses deben soportar mucho calor durante la celebración de los oficios religiosos que allí se realizan durante la semana.

«En el lugar está el cuerpo incorrupto de la Madre María de San José. Por lo que esto le atañe a todo el pueblo venezolano y por supuesto al aragüeño», refirió Moreno.

El Santuario, que se ubica en la calle López Aveledo entre la avenida Bolívar y Santos Michelena, en Maracay, fue construido por el entonces gobernador de Aragua, Carlos Tablante. El lugar funge como sitio de veneración de Laura Evangelista Alvarado Cardozo, una monja católica nacida en Choroní el 25 de Abril de 1875. Conocida como Madre María de San José se le declaró venerable en marzo de 1992 y Beata en marzo de 1994.

El cuerpo de Laura Evangelista se trasladó al Santuario el 17 de septiembre de 1994 de la Casa Hogar donde vivió hasta el día de su muerte. Allí reposa y se mantiene en un sarcófago de cristal y con apenas un aire acondicionado pequeño para evitar su descomposición.

Robos sistemáticos y la impunidad reinante

Esta no es la primera vez que esta obra religiosa es víctima de la delincuencia y el vandalismo. Entre agosto y septiembre de 2020, la escultura del rostro de la Madre María de San José fue objeto de actos vandálicos. Antisociales la pintaron de rojo y la rociaron con aceite y luego rompieron parte de la obra.

El santuario está ubicado frente a la Casa Hogar Inmaculada Concepción y se comunica mediante una pasarela en hierro y vidrio. Actualmente la estructura evidencia un grave deterioro. Esto pone en riesgo a las religiosas que lo atraviesan constantemente.

Por eso, la Hermana Eucaris Moreno hace un llamado a la feligresía y a la ciudadanía en general, para que contribuyan con el mantenimiento de la estructura. También con la Casa Hogar que dirige la congregación, y en la que alojan a unas 40 niñas huérfanas.

