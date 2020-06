En Venezuela, Cendas FMV: Canasta alimentaria se ubicó en 283 dólares en mayo

De acuerdo al Cendas FMV la Canasta alimentaria en Venezuela se alzó hasta los 283 dólares en mayo de 2020. La canasta alimentaria familiar se ubicó en mayo pasado en 55.376.516 bolívares, lo que equivale a 283 dólares, reveló el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros desde su cuenta twitter.

En comparación con abril, de acuerdo con la medición mensual del Cendas FMV, el grupo de 60 productos aumentó 9.430.258 bolívares o 48,36 dólares. Esta diferencia representa un precio 20% más caro en solo un mes.

El salario mínimo está establecido en 400.000 bolívares. Al cambio, los trabajadores generaron un ingreso mensual en mayo de 2,05 dólares.

Los productos como salsas, mayonesas y granos fueron los que tuvieron un mayor repunte en sus precios, entre 63,4% y 54,4%, respectivamente.

El Cendas FMV puntualizó que para que un venezolano pueda adquirir la canasta básica debe ganar 138.4 salarios mínimos mensuales; 4.6 salarios mínimos diarios o 9,46 dólares diarios.

Agregó que la variación acumulada en los primeros cinco meses del año de la canasta alimentaria familiar fue de 263,1%, mientras que la variación anual se ubicó en 2.069%.

Para la misma fecha en 2019, un kilo de pollo costaba 11.451 bolívares, actualmente tiene un precio de 365.066 bolívares. Asimismo, el centro indicó que un cartón de huevos tenía un precio de 24.690 bolívares y ahora se consigue en 682.266 bolívares.

FUENTE. http://cenda.org.ve/

En : Economía