En Venezuela, Nueva reconversión suprime 6 ceros a la moneda, lea todo sobre este tema.

En Venezuela le han quitado 14 ceros al bolívar en 13 años a través de tres reconversiones contando la que comienza a partir del 1 de octubre de 2021 entrando en vigencia el bolívar digital.

Al aplicar una escala monetaria que suprime seis (6) ceros a la moneda nacional. Es decir, todo importe monetario y todo aquello expresado en moneda nacional, se dividirá entre un millón (1.000.000). La Nueva Expresión Monetaria anunciada por el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV), todas las entidades financieras del país se están preparando para el cambio. Con la Nueva Expresión Monetaria circulará de manera progresiva una nueva familia de billetes (Bs 100, Bs 50, Bs 20, Bs 10, Bs 5, Bs 1), que coexistirá con el cono vigente.

En el año 2007 se anunció una nueva expresión monetaria, la primera del siglo XXI en Venezuela. Tres ceros se eliminaron a la moneda y su aplicación comenzó el 1° de enero de 2008. Se estableció el Bolívar Fuerte y durante tres años coexistieron ambos conos monetarios.

En 2018 se puso en marcha la segunda, donde se eliminaron cinco ceros a la moneda, que fue rebautizada como Bolívar Soberano. De acuerdo al anuncio del 8 de agosto del Banco Central de Venezuela, a partir del 1° de octubre comenzará a circular el Bolívar Digital, la nueva moneda venezolana que elimina seis ceros a la antigua denominación

Convivencia del bolívar físico y el bolívar digital.

Se “seguirá atendiendo la emisión del bolívar en su expresión física” y “convivirán el bolívar físico y el digital en un proceso dirigido a rescatar su fortaleza y su referente como expresión de nuestra economía”. El Cono Monetario es el conjunto de monedas que existen y circulan simultáneamente en un país y que se describen en orden ascendente o descendente. La Resolución aprobada por el ente emisor señala en el Capítulo III, Artículo N° 7, que posterior al primero de octubre de 2021, las especies antes mencionadas de la escala monetaria vigente conservarán su valor como moneda de curso legal, hasta que el BCV lo disponga. La coexistencia de los billetes del cono monetario actual, posterior al primero de octubre es para facilitar los pagos exactos junto con los billetes y monedas de la Nueva Expresión Monetaria. Según el BCV, la transformación de la moneda nacional en su formato digital, su uso y popularización a través de medios de pago electrónicos nuevos y existentes, permitirá:

Avanzar en la construcción de una visión moderna de la moneda en las transacciones cotidianas.

Facilitar la mayor conexión de la población con su signo monetario.

Reducirá los costos de transacción en la economía de forma segura y transparente.

Tips sobre la nueva reconversión:

El bolívar resultante de esta nueva expresión continuará representándose con el símbolo “Bs.”, siendo divisible en cien (100) céntimos. En consecuencia, todo importe expresado en moneda nacional antes de la citada fecha, deberá ser convertido a la nueva unidad, con la eliminación de seis (6) ceros o la división entre un millón (1.000.000) de la moneda nacional.

Esta modificación de todo lo que se exprese en bolívares permitirá simplificar las transacciones, sistemas de cómputo y registros contables.

El nuevo cono monetario tiene cinco (5) billetes con los valores de Bs. 100, Bs. 50, Bs. 20, Bs. 10, Bs. 5 y una moneda de Bs. 1.

Los actuales billetes en circulación de Bs. 10 mil, Bs. 20 mil, Bs. 50 mil, Bs. 200 mil, Bs. 500 mil y Bs. 1 millón, coexistirán junto a la nueva familia de billetes y monedas que empezará a circular de manera progresiva en el país.

¿Qué pasará con el Tipo de cambio?

El tipo de cambio de referencia seguirá siendo el que determine el Sistema de Mercado Cambiario venezolano y continuará calculándose a partir de las operaciones de compraventa de divisas realizadas por las personas y empresas, a través de las mesas de cambio de las entidades bancarias.

Fuente. BCV

