Explicación de Bitcoin en 5 sencillos pasos

Bitcoin fue la primera moneda digital, introducida en el año 2009 por una persona o grupo de personas bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto.

Permite a las personas realizar transacciones en todo el mundo. No hay terceros involucrados en la transacción, solo un remitente y un receptor. Esto hace que la transacción sea rápida y sencilla.

Bitcoin es una moneda virtual, lo que significa que no existe en la realidad. Solo puedes almacenarlo en tu billetera Bitcoin y usarlo de vez en cuando para comprar bienes y servicios en línea.

Bitcoin utiliza la tecnología Blockchain y hace que la transacción sea muy segura. Varias grandes empresas, como Subway, Overstock, The Pirate Bay, The Internet Archive, KYC, Burger King, Microsoft, Wikipedia, etc., aceptan pagos con bitcoins ampliamente. También puedes bitcoin-up en varios sitios de Bitcoin para conocer el proceso de cada uno en detalle.

¿Qué es Bitcoin?

Como ya se mencionó anteriormente, Bitcoin es una moneda digital o virtual que es popular en todo el mundo. Ningún gobierno, institución o autoridad tiene control sobre Bitcoin.

Hay varias criptomonedas disponibles en Internet, pero de todas, Bitcoin es la más popular. Las oportunidades de inversión también son enormes y mantendrán tu atención por un tiempo.

La gente prefiere Bitcoin porque es muy seguro. Existe un sistema de criptografía que se conoce como clave pública donde los fondos de Bitcoin están bloqueados. No existen barreras físicas, como bancos o autoridades, durante las transacciones.

¿Cuáles son los riesgos asociados con Bitcoin?

Hay varios beneficios de invertir en Bitcoin, pero no puedes ignorar los riesgos relacionados. Estoy de acuerdo en que los bitcoins están asegurados porque las transacciones no se pueden rastrear hasta individuos.

Pero mediante el uso de claves de cifrado públicas y privadas, estas se pueden ocultar. Si estás utilizando una billetera bitcoin, debes mantener tu identificación y contraseña muy seguras y protegidas, porque si pierdes tu contraseña, puedes perder todos tus bitcoins.

Ten en cuenta que si un ladrón obtiene acceso al disco duro de tu computadora, y obtiene la clave de cifrado, puede transferir todos tus bitcoins rápidamente a otra cuenta. Este es uno de los riesgos más importantes relacionados con los bitcoins y debes ser consciente de ello.

Beneficios de pagar con Bitcoin

Sí, hay varios beneficios de pagar con Bitcoin porque no es como las monedas fiduciarias emitidas por el gobierno. La tecnología Blockchain elimina la necesidad de barreras físicas y hace que todo el proceso sea muy conveniente.

Uno de los principales beneficios de pagar con Bitcoin incluye cargos de transacción bajos, porque no hay necesidad de instituciones intermediarias o gobiernos. Además, no se cobran comisiones bancarias.

El segundo beneficio es un enfoque entre pares, que significa que los usuarios pueden enviar y recibir pagos desde cualquier parte del mundo. No se requieren terceros para proceder con los pagos.

Para el pago, solo necesitas un móvil con conexión a internet. No es necesario que vayas a una tienda física con regularidad para realizar los pagos. Esto hace que todo el proceso sea muy cómodo de usar.

Propiedades transaccionales de Bitcoin

Existen algunas propiedades transaccionales de Bitcoin que debes conocer de antemano si quieres invertir en esta criptomoneda. Estas son:

Sin necesidad de permisos: Los bitcoins no requieren permisos; eso significa que no tienes que pedir permiso a nadie para realizar la transacción. Es un software que cualquiera puede descargar de forma gratuita y utilizarlo.

Seguro: Los pagos de Bitcoin son seguros y protegidos. Solo el propietario de la clave privada puede enviar criptomonedas.

Rápido y global: Las transacciones con Bitcoin son muy rápidas, con cargos muy bajos. Esta es la razón por la que la gente prefiere Bitcoin en lugar de monedas fiduciarias.

¿Por qué Bitcoin es valioso?

Los bitcoins son valiosos porque la gente está dispuesta a cambiarlos por bienes y servicios reales. Hay varias grandes empresas (ya mencionadas anteriormente) que aceptan Bitcoin ampliamente.

Para eliminar los cargos por transacción, la gente prefiere las criptomonedas como Bitcoin. Incluso las celebridades están interesadas en invertir en Bitcoin debido a sus diversos beneficios.

Palabras finales

Todo el proceso de Bitcoin se explica arriba, en 5 sencillos pasos. Lee atentamente los detalles si deseas invertir y obtener ganancias a través de Bitcoin.

