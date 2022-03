Gobierno de Bélgica hace un llamado a la calma y no comprar pastillas de yodo por temor a una guerra nuclear

Las autoridades belgas avisaron este miércoles a los ciudadanos que «no es necesario» adquirir pastillas de yodo por la guerra en Ucrania, después de que el lunes cerca de 30 mil personas fueran a la farmacia a obtener el fármaco, gratuito en un país con dos centrales nucleares.

«La situación en Ucrania está siendo controlada de cerca por las autoridades belgas y europeas, en particular por la Agencia Federal para el Control Nuclear. Esta situación no representa actualmente ningún peligro para la salud de los ciudadanos belgas», dijo el Centro Nacional de Crisis en un comunicado, informó DW.

«No es necesario tener tabletas de yodo estables en este contexto. Sobre todo porque la emisión potencial de yodo radioactivo no afecta a las centrales eléctricas que ya no están en funcionamiento, como la central nuclear de Chernóbil», aseguraron las autoridades.

Bélgica llama a la calma y parar de comprar pastillas de yodo por temor a una guerra nuclear was last modified: by

En: Insólito