Griselda Reyes: Insistamos en el entendimiento y no en la confrontación

“Entendimiento y no confrontación es la clave para lograr una transición negociada a la democracia en Venezuela, y la llave que puede abrir las puertas a un desenlace electoral a la crisis humanitaria compleja que nos aqueja desde hace algunos años”.

El señalamiento lo hizo este miércoles la secretaria general nacional de Acción Ciudadana En Positivo (ACEP), Griselda Reyes, quien pidió nuevamente a todos los actores políticos del país crear una gran alianza nacional, a través de la cual se pueda construir, con la participación de todos los ciudadanos, un proyecto creíble para superar la crisis.

Para la máxima representante del partido de los ciudadanos, recuperar a Venezuela será posible a través de la vía electoral, la vía democrática, indiscutiblemente la más lenta, pero también la más segura. Desde hace más de 9 meses, ACEP ha venido pidiendo condiciones mínimas para acudir a los procesos electorales que se convoquen. De acuerdo con la Constitución, el que corresponde este año – y si la pandemia de coronavirus lo permite – es la elección a diputados a la Asamblea Nacional.

¿Qué condiciones solicita ACEP?

Designar autoridades confiables, honorables, honradas y honestas en el CNE, no militantes de partidos. La Asamblea Nacional debe asumir ya con responsabilidad el nombramiento de los cargos vencidos. Depurar el Registro Electoral, a fin de evitar que “muertos”, doble, triple y cuádruples cedulados, y extranjeros que no tienen los años de residencia exigidos, voten. Capacitación de miembros y testigos de mesa para evitar que se perpetren fraudes. Son ellos quienes velarán por la transparencia del proceso. Permitir la veeduría internacional independiente, autónoma, no aliada al desgobierno de Nicolás Maduro. Escoger en sorteo abierto, público y transparente, a los miembros de los organismos subalternos del CNE (Junta Nacional y Juntas Regionales y Municipales) y a los miembros de mesa.

“Las últimas encuestas y estudios de opinión han señalado una vez más que renovar los rostros del árbitro electoral, devolvería la confianza en el voto como institución. Es hora de que los venezolanos nos activemos y organicemos para poder rescatar los espacios políticos perdidos. Los espacios se conquistan, no se ceden”, enfatizó Reyes.

La también empresaria llamó a todos los factores de cambio que creen en la lucha democrática como vía para dirimir conflictos (partidos políticos, liderazgos políticos, comunitarios, sindicales, gremiales, empresariales y religiosos, organizaciones no gubernamentales, etc.), a organizarse y a estructurar la estrategia común para retomar el papel protagónico que cada ciudadano tiene.

Finalmente, la líder político indicó que es hora de hablarle con la verdad a los venezolanos, reconocer que el camino andado hasta ahora no era el correcto, que llegó el momento de rectificar, de rehacer el juego y de diseñar una estrategia que lleve por lo menos a la mayoría a remar hacia la misma dirección. “Vamos a actuar con sensatez y sabiduría. Hay que ponerse en el modo de la paz social y política. La salida al caos en Venezuela no pasa por la vía de la confrontación violenta sino por la negociación y por el camino electoral”.

