Guaco lanzará su nuevo sencillo con el sello disquero CA Entertainment Group

Tras el éxito de Feel The Boom Boom, la Súper Banda Guaco se prepara para el lanzamiento de su nuevo sencillo con la plataforma de distribución de la compañía disquera americana CAE GROUP.

Asumiendo el desafío que representa la migración del mercado musical a las plataformas digitales, Guaco continúa su proceso de evolución mediante esta importante alianza con el sello disquero Cae Group, fundado en el 2015 en el Estado de Texas, por su CEO Carlos Almarza quien es un reconocido músico y productor venezolano dos veces ganador del Latin Grammy.

Con esta firma Guaco apuesta a la experiencia y conexiones de la compañía americana Cae Group para expandir y fortalecer su posicionamiento en todas las plataformas digitales, alcanzando nuevos mercados en Iberoamérica, Europa y Los Estados Unidos.

Para ello Cae Group, cuenta con la dirección de Almarza, la producción ejecutiva de Eddwin Solórzano, extraordinario productor con una importante influencia en el mundo del entretenimiento y un equipo especializado en producción, marketing digital, social media, distribución, promoción y prensa, entre los que destacan el General Manager Carlos Oropeza, quien además es Production Director de reconocidos artistas de la industria musical; el Marketing Director Rafael Pirela, múltiple nominado al Latin Grammy como ingeniero y productor y la Press Manager de la compañía Thibisay Acedo experta en el desarrollo artístico con una comprobada carrera en el área comunicacional.

En este sentido, el lanzamiento de este segundo sencillo está previsto para este próximo verano y los detalles serán compartidos con los seguidores de Guaco a través de un Instagram Live con Gustavo Aguado, Luis Fernando Borjas, Diego Rojas y Mark Meléndez la próxima semana.

Tras cinco décadas de una exitosa historia musical que trasciende fronteras y generaciones, esta alianza con Cae Group expande al mercado musical global el sonido original, vanguardista y evolutivo de la Súper Banda Guaco.

