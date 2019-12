Guía para Conectar su PetroApp con su cuenta en el Banco de Venezuela

1.- Ingresa a BDVenlínea con tu usuario y contraseña, en la opción Servicios > Gestión de beneficiarios > Criptobilletera

2.- Escoje PetroApp como el tipo de criptobilletera que deseas registrar y haz clic en el botón + Nuevo

3.- Coloca tu dirección de correo electrónico, selecciona la cuenta a vincular con la PetroApp, acepta los términos y condiciones del contrato de registro de la criptobilletera y haz clic en el botón Guardar.

4.- Introduce el código recibido en el correo suministrado y marca el botón Confirmar

5.- El sistema te arrojará un mensaje para indicarte que tu criptobilletera ha sido registrada con éxito y enviará una clave temporal a tu dirección de correo electrónico que te permitirá el ingreso a la aplicación PetroAp

