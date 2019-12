Guía paso a paso para Crear la Billetera PetroApp y cobrar el Petroaguinaldo

Cómo registrarse, verificar y usar la PetroApp para cobrar el Petroaguinaldo.

Antes de iniciar usaremos:

Usted debe tener un correo electrónico para poder registrarse.

Cuaderno o agenda para tomar notas.

Lápiz o bolígrafo.

Paso 1, Registrarse en PetroApp

Desde un computador, tableta, smartphone , ingresa al sitio web petroapp.petro.gob.ve.

Haz click en el enlace «Regístrate aquí», puede guiarse por está imágen..

Paso 2, Registrarse en PetroApp

Coloca tu dirección de correo en el espacio señalado.

Debajo, coloque una contraseña. Debe estar compuesta por números, letras mayúsculas y minúsculas y al menos un caracter especial (asterisco, interrogación, etc.). Repítala en el tercer espacio.

Anóte su contraseña en su agenda, cuarderno lo donde se acostumbre anotar las cosas para no olvidarlas.

Luego, haz click en el botón «Regístrate».

Paso 3

Al lograr el paso 2 usted entrará en la PetroApp y debe verificar su correo, por lo que debe hacer click en «Puedes iniciar el proceso de verificación aquí»., como se ve en la siguiente imágen.

Paso 4

El proceso de verificación consta de dos partes, la primera es verificación del correo que se está usando. Haz click en la palabra Verificar cómo se ve en la imágen.

Luego usted recibirá un correo desde no-reply@petro.gob.ve , en la cuenta de email que ha indicado en el Paso 1.

Paso 5, Verificar el Correo

Ingrese a tu buzón de correo electrónico, espere que llegue un correo enviado por la página web del Petro desde no-reply@petro.gob.ve.

Una vez le llegue el correo, ábralo y haga click en el botón azul con la frase «Verificar correo electrónico». , cómo se puede ver aquí.

Luego, debería aparecer un mensaje en la página del Petro diciendo que su correo electrónico se ha verificado exitosamente. Si aparece un mensaje de error, espere algunos minutos e inténtelo de nuevo, o reintente desde el paso 4.

Tenga en cuenta que puede que el gestor de correo que usted utilice tenga cierto retardo al recibirlo, es recomendable esperar unos minutos, revise la carpeta de Correo No Deseado, algunos gestores de correo cómo Hotmail y Gmail son muy estrictos y puede que por error envíen el correo de PetroApp a la carpeta de Correo No deseado hasta que usted le indique que es Correo Deseado, y aparezca en la bandeja de entrada.

Ahora bien, si posterior al lapso de una hora no ha recibido el correo en cuestión intente con otro email, recuerde que en época de pagos la web de petro.gob.ve puede tener muchas solicitudes pendientes, trate en un horario tranquilo.

Paso 6, Verificar Identidad.

Para verificiar su identidad real debe ingresar de nuevo a la página de PetroApp (https://petroapp.petro.gob.ve) colocando su correo electrónico y contraseña, tras lo cual aparecerá esta pantalla.

Haga click en «Verificar».

Paso 7

En tipo de cuenta, seleccione «Natural». En región de procedencia, seleccione «Venezuela» o «Resto del mundo» dependiendo del caso.

Paso 8

Rellene sus datos personales, incluyendo nombres, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, cédula de identidad, estado, ciudad, código postal y teléfono.

Luego, presione Guardar y Continuar.

Si su cédula de identidad tiene menos de ocho dígitos, rellene con ceros a la izquierda (ejemplo: si su cédula es 12345567, coloque 01234567).

Paso 9

Suba una foto de su cédula de identidad (también puede ser su pasaporte o licencia de conducir). Para ello, tome una foto con su teléfono móvil o cámara fotográfica, asegurándose de que tiene el tamaño mínimo solicitado (1920 por 1080 píxeles, o más). También puede ser escaneada.

Para subirla, oprima el botón «Cargar Documento», busque el archivo JPG con la foto de su cédula y selecciónelo. Puede que tenga que esperar un minuto a que cargue y aparezca un mensaje indicando que la carga fue exitosa.

La cédula debe estar correctamente enfocada e iluminada, y todos los datos deben estar perfectamente visibles.

Paso 10

Utilice una cámara digital, una tableta o un teléfono celular y tómese una foto BIEN su rostro y, al mismo tiempo, su cédula de identidad. Algo parecido a esto:

Tanto su rostro como la cédula de identidad deben estar correctamente enfocados e iluminados, y ser perfectamente visibles.

Para subirla, oprima el botón «Cargar Selfie con Documento», busque el archivo JPG con la foto de su cédula y selecciónelo. Puede que tenga que esperar un minuto a que cargue y aparezca un mensaje indicando que la carga fue exitosa.

Este es un requisito a nivel internacional, conocido como «KYC» («Know your client» o «conoce a tu cliente») que busca que todos los sitios web de wallets verifiquen la identidad de todas las personas que se inscriban en ellos.

Luego de subir las fotos, haga click en «Guardar y continuar».

Paso 11

El siguiente paso es leer y aceptar la Declaración Jurada del Origen de los fondos, que le exige certificar que los fondos que use en la página del Petro sean de origen legal y legítimo.

Paso 12

Una vez finalizado el procedimiento, deberá esperar algunos días a que su identidad y los documentos enviados sean verificados por el personal de Sunacrip. Una vez hecho esto, se le enviará un correo electrónico a su cuenta indicándole el éxito del procedimiento. En caso de problemas, el correo electrónico deberá informarle qué pasos tomar para corregirlo.

Si necesita más información o ayuda, recomendamos consultar los siguientes canales:

0800-SUNACRIP (0800-7862274) en horas de oficina.

